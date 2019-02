Evidentemente compungido, el ahora exdirector ejecutivo de la Autoridad Marítima de Transporte (ATM), Juan Maldonado, abandonó esta tarde La Fortaleza luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciara que aceptaba su renuncia.

[Ahora] El gobernador @ricardorossello anuncia que aceptó la renuncia de Juan Maldonado como director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo. @DTOP — La Fortaleza (@fortalezapr) 20 de febrero de 2019

“Yo sirvo al placer del gobernador”, dijo Maldonado cuando El Nuevo Día le preguntó por qué renunció.

“Por lo que hicieron los medios y el presidente de la Cámara (Carlos “Johnny”) Méndez”, agregó Maldonado, quien se quejó de que la información difundida “no era enteramente correcta”.

Dijo que aunque sí autorizó que una de las embarcaciones arrendadas por la ATM (Mr. Cade) llevara suministros para una boda a Vieques, no se trató de un trato privilegiado o exclusivo en detrimento de los residentes de la isla.

Reconoció que en su dimisión influyó “totalmente” la instrucción que diera para que este viernes una de la embarcación arrendada por la ATM llevara dos camiones y dos guagua hasta Vieques para una boda de un millonario. Sin embargo, dijo que no se arrepiente de esa determinación.

Horas antes de que trascendiera la renuncia de Maldonado, el presidente cameral anunció que lo citaría para someterlo a un proceso de interpelación.

Maldonado solo llevaba unos meses a cargo de la ATM. Llegó a la agencia en septiembre, unas semanas antes de que se anunciara el cambio de terminal de Fajardo a Ceiba para el transporte marítimo hacia las islas municipios de Vieques y Culebra.

Juan Maldonado a su salida de La Fortaleza tras reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló. (Gloria Ruiz Kuilan)

Desde el cambio del terminal, Maldonado ha estado en la palestra por las constantes denuncias de los residentes de ambas islas municipios por los problemas adicionales que enfrentan para poder llegar a citas médicas, compromisos sociales o hasta para hacer sus compras en la isla grande.

Maldonado explica la autorización del uso de la lancha

Poco antes de su renuncia, Maldonado justificó el uso de la embarcación para trasportar los camiones que tenían el equipo a usarse en la boda.

Dijo que tomó esa decisión luego de recibir una llamada telefónica de la coordinadora del evento, cuyo nombre no lo sabe, pidiendo “asistencia” de la ATM. Maldonado precisó que el viernes pasado, cuando se averió la nave de carga de la ATM, optó por enviar los suministros para la boda en la embarcación privada Mr. Cade.

“Lo único que hice fue -dentro de mi discreción- tratar de resolver una situación particular como lo he hecho en otras innumerables ocasiones”, afirmó el funcionario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Si nose hubiera logrado resolver, se hubiera afectado el evento (la boda) y probablemente al otro día la noticia hubiera sido que no hubo boda por culpa de la ATM y esto afecta la economía del destination wedding y que no viajó un montón de gente que se estaba quedando en hoteles”, agregó.

Explicó que el pasado viernes, acudió hasta el terminal de Ceiba luego de enterarse que la lancha de carga de la ATM, Isla Bonita, se averió y no se estaba transportando mercancía o vehículos hasta la Isla Nena.

“Tenía allí un sin número de carga que iba a para Vieques en espera. Entre esa carga estaban estos camiones y esta carga que iba para la boda”, afirmó.

Dijo que decidió enviar la embarcación Mr. Cade hasta el muelle Mosquito, aún no habilitado por la ATM, como un “viaje de prueba” con los cuatro vehículos que contenían suministros para la boda.

En octubre del año pasado, la ATM contrató por $15 millones cuatro embarcaciones de la empresa Puerto Rico Fast Ferries para dar transporte a las islas municipios de Vieques y Culebra. Aunque dos de estas cuatro embarcaciones son para carga, aún no han sido usados para esos fines en espera de que se muevan los terminales de Vieques y Culebra. En la Isla Nena, el terminal se mudaría de Isabel II a Mosquitos.

“Estamos haciendo pruebas para probar la rampa (de Mosquitos). Ya la había probado con vehículos. No la había probado con troces y cuando veo que el día ya va avanzando y veo que no se ha podido resolver. Le digo a la compañía (Puerto Rico Fast Ferries) ‘vamos a hacer el viaje de prueba de los troces’ y monto los troces de la boda para resolver el asunto de los abastos de la boda, como he hecho anteriormente con combustible, como he hecho anteriormente con medicamento, como lo he hecho con otras cosas. Pues sí, yo le estaba dando prioridad a la boda”, apuntó Maldonado aunque hizo la aclaración de que no conocía que era la boda de un millonario y tampoco se le cobró una tarifa especial.