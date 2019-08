Las islas municipios de Vieques y Culebra tienen medicamentos para sostenerse por “dos a tres semanas”, además se enviaron médicos para reforzar los servicios de salud de ocurrir alguna eventualidad durante el paso de la tormenta tropical Dorian por la zona, informó el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

Asimismo, se ha establecido una red de hospitales en la zona este para que sirvan de centro de operaciones en casos de emergencias. Estos también han recibido refuerzo de personal del Departamento de Salud estatal y federal, dijo.

Los hospitales satélites son los HIMA de Fajardo, Humacao y Caguas.

“Esta vez estamos mucho más preparados”, afirmó Rodríguez Mercado, durante varias entrevistas concedidas en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en San Juan.

“Nosotros activamos, junto con Salud federal, el sistema de emergencia que habíamos planificado para (el huracán) María… Nosotros nos preparamos para toda la Isla”, añadió el funcionario.

Señaló que la mayor preocupación es que se vaya el servicio eléctrico. No obstante, comentó que cuentan con generadores de electricidad para continuar la atención a los pacientes.

Sobre Vieques y Culebra, indicó que ayer trasladaron todo el personal y equipo necesario para reforzar los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de ambas islas.

Dijo que los pacientes de diálisis fueron atendidos ayer y hasta el próximo viernes no necesitarían tratamiento.

“Esto está bien. Se ha inspeccionado todo”, precisó el titular.

Afirmó que “lo que pasa es que nosotros estamos ya trabajando con Salud federal. El gobierno no está solo. Por eso, todos estos centros fueron preparados”.

En cuanto a los refugios, Rodríguez Mercado indicó que la división de epidemiología de Salud los está inspeccionando para evitar que ocurra algún brote de una enfermedad. También indicó que se les han enviado medicamentos y otros artículos de salud.

El Centro Médico de Río Piedras también está listo para recibir las emergencias. Rodríguez Mercado indicó que sus generadores de electricidad están en funciones y tienen suficiente diésel almacenado.