La Administración de Seguros de Salud (ASES) multó recientemente a Triple-S y Molina Healthcare, dos de las cinco aseguradoras que administran el Plan de Salud del Gobierno (PSG), por “errores” y “prácticas incorrectas”.

La directora de ASES, Ángela Ávila, proveyó esta información ayer, durante una vista pública que investiga los reembolsos a los proveedores que dan servicio a Vital, nombre actual de la Reforma de Salud, ante denuncias de “pagos detenidos” y otros problemas tras la implantación de este nuevo modelo de servicios el 1 de noviembre del año pasado.

“No significa que sean las únicas (compañías de seguros de salud multadas). Las (multas) que están pendientes no las puedo (informar)”, comentó Ávila durante la audiencia que dirigió ayer el representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara.

Durante la vista, la funcionaria informó que, tras un proceso de transacción entre el gobierno y las compañías por el monto de las sanciones, finalmente se emitieron por $90,000 y $30,000.

“Ya fueron adjudicadas y recobradas”, dijo, aunque no abundó sobre el proceso.

Por otra parte, resaltó que ASES ha cumplido con los pagos mensuales a las cinco aseguradoras contratadas para encargarse de la parte administrativa del PSG (Triple-S, First Medical, Molina Healthcare, MMM y Plan de Salud Menonita).

“No hemos dejado de pagar ni un solo mes. Se han pagado las primas a tiempo, en su cantidad completa”, dijo Ávila, quien informó que los pagos mensuales que el gobierno les emite a las aseguradoras por su rol en la Reforma suman unos $225 millones.

Ávila indicó que ASES ha recibido más de 50 querellas por “falta de pago” y “falta de credenciales válidas” de proveedores, entre otras situaciones que han tenido que trabajar. Como ejemplo, mencionó que intervinieron con una aseguradora que no quería contratar a la facultad médica de un hospital. Por esta situación, dijo, la ASES ordenó que todas las facultades médicas de hospitales que dan servicio a beneficiarios del PSG tienen que ser contratadas por las aseguradoras que administran la Reforma.

“He visto mucha falta de empatía de todos los sectores”, dijo la funcionaria durante la vista, en la que informó que actualmente ASES está trabajando tres casos.

Explicó que estos casos son de tres médicos primarios que enfrentaron problemas de pago al cambiar de un grupo médico a otro. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los dilemas de pago la enfrentan médicos especialistas.

Como medida de “transparencia” y “fiscalización”, la funcionaria informó que ASES se dispone a utilizar, a partir del 1 de julio, el “Portal de Proveedores de Revisión de Facturación”, donde los proveedores podrán identificar el estatus de sus reclamaciones a las aseguradoras que administran Vital desde que se emite la facturación, pasa al “clearing house” y llega a la aseguradora.

Sin embargo, resaltó que no pretende que la ASES se convierta en “agencia de cobro”, ya que este no es su rol.

Durante la vista, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos, denunció que el gobierno tiene que asumir un rol más fiscalizador con las aseguradoras y no dejar el aspecto contractual a discreción de estas compañías. Advirtió que muchos proveedores firmaron cartas de intención para seguir dándoles servicio a beneficiarios de la Reforma bajo el nuevo modelo que comenzó en noviembre del año pasado, pero luego no fueron contratados. También, indicó que algunas aseguradoras han condicionado la contratación de especialistas y subespecialistas a contratos de exclusividad, para que solo brinden servicio bajo una compañía de seguros.

Por su parte, Pablo Almodóvar, administrador del Plan de Salud Menonita, la única aseguradora que administra la Reforma que asistió a la vista, informó que esta compañía contrató a todos los hospitales del país para darles servicio a sus asegurados, excepto a los hospitales del Maestro (Hato Rey) y Wilma Vázquez (Vega Baja), aunque no especificó por qué.

Mientras, Fernando Escobar, director de Facturación y Cobro del Sistema de Salud Menonita, manifestó que actualmente las cinco aseguradoras que administran el PSG le deben $30 millones a la compañía.