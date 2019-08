La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) informó hoy que el pasado martes radicó una demanda contra el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, por los pagos de la Carrera Magisterial, paralizados desde el 2014 debido a la crisis fiscal que atraviesa el país.

La Ley de Carrera Magisterial (Ley 198-1999) promueve el desarrollo profesional de los maestros mediante garantías de aumento de salario según su plan de mejoramiento profesional. De esta manera, por ejemplo, los maestros completaban su maestría, entendiendo que su sueldo aumentaría al finalizar sus estudios.

“Confiando en la palabra del gobierno, los maestros se acogieron a la Carrera Magisterial desde el 1999. Para poder estudiar un maestro con el salario que tiene, debe hacerlo con préstamos porque con su salario no puede pagar una universidad. Esos maestros comenzaron a tomar préstamos con la expectativa de que se le iban a honrar los aumentos de salario”, sostuvo la presidenta de la AMPR, Aida Díaz, en una conferencia de prensa.

Sin embargo, indicó Díaz, los pagos a miles de docentes del sistema público se detuvieron en el 2014 con la puesta en vigor la Ley 66, aunque no se emitió un memorando de forma oficial. Luego la Ley 3-2017 (Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno) mantuvo la paralización.

“El Departamento entró en un contrato con el maestro y el maestro hizo unos compromisos económicos, ahora los maestros tienen la deuda del préstamo y no se le ha honrado el aumento… Es una situación dolorosa para maestros que ahora no tienen el mejor salario, pero ahora tienen una deuda más sobre su espalda porque creyeron en el gobierno para honrar la Carrera Magisterial”, denunció Díaz.

“Entendemos que estamos en una quiebra, pero los maestros cumplieron con su parte, mientras el DE se niega a reconocer la activación, revisión de nivel y aumentos salariales correspondientes dependiendo al nivel de estudios alcanzado conforme a la Ley de Carrera Magisterial”, agregó.

La demanda establece que el Estado ha privado a los docentes de sus derechos adquiridos y menoscabó sus obligaciones contractuales. Exige que se declare el derecho de los demandantes al reconocimiento y pago de sus aumentos y que se ordene al DE a que proceda con el pago de dichos aumentos y cualquier otro remedio que proceda.

En el recurso legal, los codemandantes se dividen en dos tipos: los que presentaron su solicitud y/o revisión de etapa y aumento salarial de Carrera Magisterial previo al 2014 y los que presentaron su solicitud del 2014 en adelante.

La secretaria general de la Local Sindical, Grichelle Toledo, aseguró, por su parte, que aproximadamente 2,200 maestros esperan el pago de la Carrera Magisterial.

Se indicó, además, que la demanda no aplica a aquellos maestros que recibieron una notificación de denegación por parte de Educación o si el docente debe acudir a la Comisión Apelativa del Servicio Público para la revisión de su caso. Tampoco aplica si el maestro no ha radicado nada antes del 2013, ni en el 2014- no le aplica esta demanda.

Reacciona Educación

En un comunicado de prensa, el secretario de Educación dijo esta tarde que al entrar en vigor la Ley 66, "la última revisión de salario y nivel que se tomó en consideración para evaluación fue la de enero 2013. Para ese entonces, entre los casos atrasados de 2011 y 2012, así como las revisiones de 2013, había para evaluación 3,800 planes de mejoramiento profesional".

Añadió que para el 30 de junio de 2014 se logró evaluar la mayoría de esos planes,bpero quedaron pendiente 250 que pasaron a una lista para petición de fondos y eventualmente su pago.