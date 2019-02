La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) consignó esta mañana su oposición a un proyecto de ley que prohibiría el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial, de venta y distribución.



Mientras, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la compañía Conwaste apoyan la medida, que establece un periodo de 36 meses de transición antes de que entre en vigor lo dispuesto en el proyecto.

Como producto de un solo uso se incluye sorbetos, cubiertos, platos, vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliestireno expandido.

El presidente de Asore, José Salvatella, argumentó primero que el gobierno no tiene información suficiente para determinar qué plástico causa más problemas, cuán grande es el problema, el impacto en la salud, la naturaleza y el ambiente y qué motiva este escenario, en parte, porque no fue hasta ahora en febrero que se confeccionó un Comité Asesor de Reciclaje legislado en 2017.

“En Puerto Rico, como surge del propio récord legislativo, existe un serio problema de capacidad institucional que tiene que ser atendido antes de implementar medidas de prohibición”, dijo Salvatella.

A preguntas del representante Joel Franqui, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, Salvatella dijo que el proyecto no toma en consideración el impacto sobre las clases más pobres, no identifica alternativas para sustituir estos productos, no toma en consideración que ciertos productos como las carnes tienen que ser empacadas en “foam” ni menciona cómo la ciudadanía busca plásticos en momentos de sequía o tras el paso de huracanes.

“La falta de agua es una de las razones por las que el consumidor utiliza estos productos de un solo uso”, dijo Salvatella.

“La información que tiene esta comisión es que hay productos hechos con composta y degradables que superan los estándares de los envases de plástico”, le contestó Franqui.

Según Salvatella, de no haber sido por los plásticos, la industria de los restaurantes no hubiera podido “alimentar a miles de personas” tras el paso del huracán María.

En el caso del DRNA, en una ponencia leída por la asesora legal Laura Díaz Solá, planteó que la disposición inadecuada del plástico tiene “graves impactos ambientales, amenazando no sólo la biodiversidad marina, flora y fauna, si no la seguridad alimentaria y la salud humana”.

“Entendemos que es necesario y urgente que Puerto Rico comience a sumarse a esta corriente mundial”, lee la ponencia firmada por la secretaria Tania Vázquez, al aludir a que 60 países han tomado medidas para reducir o eliminar el uso del plástico.

Por su parte, Conwaste, que maneja cinco sistemas de relleno sanitario, una planta de reciclaje y embalaje, una planta de procesamiento de desperdicios biomédicos y tres sistemas de generación energética con gas calculó en 1,100 toneladas de basura generadas diariamente con plástico en Puerto Rico de un total de 10,000 toneladas de basura en general. Maribell Marrero Vázquez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales en Conwaste, dijo que son siete tipos de plástico y calculó que dos de cada cinco artículos colocados por ciudadanos en contenedores de reciclaje residencial no se pueden reciclar.

Según Marrero Vázquez, de todos los artículos de un solo uso enumerados en el proyecto, únicamente pueden reciclar botellas plásticas, dejando fuera los tenedores, las cucharas, los sorbetos y los envases de comida para llevar.