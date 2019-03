Un 32.51% de la isla se encuentra bajo condiciones de sequía moderada, según el informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos publicado hoy, lo que representa un aumento de poco más del 10% en comparación con los datos de la semana anterior.

Los nuevos datos elevan el total de sequía atípica en la isla a un 88.26%. En contraste, el informe del 19 de febrero establecía una sequía moderada de 21.89% y condiciones atípicamente secas para el 80.03% de la isla.

“Condiciones más secas de lo normal continuaron dominando Puerto Rico en escalas de tiempo que van desde unos pocos días hasta 6 meses. La sequía más importante se extendió a lo largo de gran parte de la costa sur y en partes del interior. Se introdujo una nueva área de sequía moderada en el noroeste de Puerto Rico, cortesía del bajo flujo de agua y los déficits de lluvia en varias escalas de tiempo”, indica el resumen correspondiente a esta semana, con fecha del martes 26 de febrero.

La sequía moderada se extendió a los pueblos del noroeste de la isla. Específicamente, la mitad norte de los municipios de Arecibo, Barceloneta, Hatillo y San Sebastián cayeron bajo estas condiciones. Mientras, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca y Quebradillas se añaden bajo condiciones moderadas en su totalidad. De Camuy permanece una zona al sur bajo condiciones anormalmente secas.

“Tenemos una deficiencia de precipitación que llevamos arrastrando por varios meses. Básicamente, las estadísticas con las que estamos trabajando sitúa la parte interior norte con una deficiencia de casi 20 pulgadas en los últimos seis meses y la parte sur, de más o menos lo mismo en un periodo de ocho meses”, recalcó a El Nuevo Día, Tania Vázquez Rivera, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DNRA), al recordar que los hallazgos del informe son parte del patrón esperado por los próximos dos meses.

“Los meteorólogos con los que me he estado reuniendo indican que no ven un cambio sustancial para marzo y abril. No obstante, tenemos que esperar si hay un cambio en mayo. Si no existen eventos de precipitación sustanciales en mayo, estamos en serios problemas”, puntualizó la secretaria.

Indicó además que las condiciones secas que ya se manifiestan tendrán un efecto directo en las la agricultura, el flujo de los ríos y puede llegar a afectar los abastos de agua, pero que las agencias hacen los esfuerzos necesarios para evitar una sequía como la que ocurrió entre 2014 y 2015.

No obstante, destacó que la sequía moderada se está situando en áreas donde nacen las cuencas de los ríos que abastecen los embalses.

Monitoreo constante

A casi una semana del inicio del plan de racionamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), -puesto en vigor el 22 de febrero- el embalse de Guajataca permanece bajo el nivel de ajustes operacionales, con una lectura de 188.14 metros. Según el informe de monitoreo diario de la agencia, esto representa una diferencia de .03 metros, en comparación con la lectura de ayer, miércoles.

La vicepresidenta de operaciones de la AAA, Doriel Pagán, indicó a este medio que -hasta el momento- el plan de interrupción de servicios ha transcurrido “con normalidad” tras varios días de ajustes esperados durante la puesta en vigor.

“En estos momentos no podemos determinar una fecha para algún ajuste adicional, pero si fuese necesario así hacerlo nos estaremos comunicando con los medios para llevarle la información al cliente”, sostuvo.

El embalse Guajataca necesitaría alcanzar una altura de 191.5 metros para ubicarse en nivel máximo de operación establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tras el huracán María, el pasado 20 de septiembre de 2017, explicó Pagán, quien indicó que ese ajuste es parte de los factores inciden en la condición actual de este cuerpo de agua durante el tiempo de sequía.

El nivel óptimo de Guajataca previo a la intervención de este organismo era de 194 metros.

“Estamos pendientes a los pronósticos del tiempo todos los días, estamos mirando también el comportamiento del embalse (Guajataca) en cuanto a la disminución. Estamos verificando también el comportamiento de consumo, que es otro factor sumamente importante para poder determinar la cantidad de tiempo que tenemos disponible de agua en el embalse”, añadió la funcionaria.

Guajataca es el embalse utilizado para suplir agua potable a casi todas las poblaciones del noroeste de la isla y para el sistema de riego, indica la AAA.

Ambas funcionarias exhortaron a los ciudadanos a ser prudentes con el agua y ejercer prácticas de conservación de agua como no usar mangueras para lavar, cerrar el grifo al bañarse o lavarse la boca y recoger agua de lluvia siempre que sea posible.