Tras visitar la escuela Víctor Parés Collazo y luego la comunidad G8 del Caño Martín Peña, el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, aseguró este lunes que presionará en Washington y en todo Estados Unidos para que los problemas de Puerto Rico sean atendidos por el gobierno federal.

“Lo que quiero hacer escuchar para que se libere el dinero para ayudar a esta comunidad. Ahora mismo, tenemos al Departamento de la Vivienda federal aguantando el dinero destinado para la recuperación de Puerto Rico, lo que es absolutamente inaceptable”, dijo el también precandidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Demócrata.

“Estoy aquí hoy para hablar de los cambios que se necesitan en Washington para realmente respetar a Puerto Rico y para proteger a Puerto Rico”, agregó De Blasio.

El político recibió una explicación detallada de lo que son las ocho comunidades que rodean el Caño Martín Peña.

“Esto no fue por (el huracán) María. Es que no tenemos sistema de alcantarillado”, explicó Lucy Cruz, presidenta del G8, a De Blasio quien no entendía por qué 25,000 personas viven alrededor de un caño sin alcantarillado en pleno siglo 21 sin que haya habido acción contundente de las autoridades estatales y/o federales.

Cruz explicó cómo por años los residentes han luchado hasta obtener legislación que compromete una pequeña porción del presupuesto de Puerto Rico para, en un futuro, dragar el caño.

En la escuela Víctor Parés Collazo, Di Blasio se reunió con empleados de mantenimiento y asistentes para hablar de sus condiciones laborales. Estos empleados, pese a que son necesarios para el Departamento de Educación, llevan años en espera de obtener su permanencia.

“Eso es increíble”, manifestó el alcalde.