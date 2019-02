Molesto por la no comparecencia de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales yAmbientales (DRNA), Tania Vázquez, el senador Luis Daniel Muñiz canceló esta mañana la vista pública en la que la funcionaria debía responder preguntas de su reciente visita a dos santuarios en Estados Unidos a los que podría ser trasladada la elefanta Mundi.

La paquiderma se ha convertido en la imagen del Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, que permanece cerrado desde el paso del huracán María en septiembre de 2017.

Vázquez se ausentó de la audiencia, convocada por la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, y en cambio, envió como representantes a su asesora legal, Laura Díaz Solá, y su ayudante ejecutiva, Ana María Ramos.

Díaz Solá excusó a Vázquez indicando que recibió la citación a la vista pública el pasado 31 de enero, y que “la secretaria tiene ya su agenda hecha con prioridad”.

“Ella (Vázquez) intentó por todos los medios estar aquí presente, pero lamentablemente sus compromisos no se lo permitieron”, dijo la asesora legal.

Alegó que la citación a la secretaria “no especificaba el tema que iba a discutirse en la vista, sobre la presentación de un informe sobre la visita a los santuarios”.

Según Díaz Sola, el tema de la audiencia se le habría precisado a Vázquez ayer lunes.

De inmediato, Muñiz la interrumpió y le mostró el acuse de recibo de la citación, con fecha del 31 de enero. Ese día, Vázquez estaba en la Oficina de Presidencia del Senado, y Muñiz aprovechó para convocarla personalmente.

“Dada la circunstancia de que usted (Díaz Solá) tiene desconocimiento de los trámites… como estrictamente se citó a la secretaria, voy a terminar los trabajos de esta comisión hasta nuevo aviso”, dijo el senador, al dar por cancelada la vista a las 11:21 a.m.

La Resolución del Senado 298, presentada por Muñiz, ordena que se realice una investigación y estudio fiscal y administrativo del zoológico, a los fines de establecer todo tipo de medida, dentro de la realidad fiscal de Puerto Rico, para el beneficio y mejoramiento de la instalación.

La citará nuevamente

En un aparte con la prensa, Muñiz indicó que citará nuevamente a Vázquez para que dé detalles de su visita, el mes pasado, al Elephant Aid International, en Georgia, y The Elephant Sanctuary, en Tenesí.

La secretaria también deberá responder preguntas sobre la cancelación, el 28 de diciembre, del contrato para el traslado exclusivo de Mundi al santuario de Georgia. El DRNA ha dicho que la cancelación no supone que Mundi no terminaría en ese estado, sino que permite que se evalúen otras opciones.

“La citación de hoy era para que la secretaria nos ofreciera un informe detallado de lo que ella recopiló (en su viaje)”, reiteró el senador, quien no descartó, incluso, citar a Vázquez so pena de desacato.

Añadió que la no comparecencia de la secretaria retrasa la investigación y elaboración del informe de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste en torno a la Resolución del Senado 298.

“Se ha quedado la información a mitad. La persona que estuvo allí (en los santuarios) es la que puede dar los detalles específicos. Ella (Vázquez) es la que fue”, dijo Muñiz.

Por su parte, el senador Nelson Cruz, quien no es parte de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, pero estuvo en la audiencia, denunció que “esta no es la primera vez” que Vázquez se ausenta o envía a sus subalternos a atender asuntos relacionados al zoológico.

“Esos ayudantes no son los llamados a defender la política pública de esta administración sobre cuidado de animales. Esto no es un circo, es un patrimonio. El pueblo de Puerto Rico tiene que tirarse a la calle y defender esto. El Senado no va a escatimar en gastos para que Mundi permanezca en Puerto Rico”, dijo Cruz, al resaltar los fines educativos e investigativos del zoológico.

“Él lo sabía”

Por otro lado, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, Vázquez aseguró que Muñiz sabía que ella no comparecería a la vista pública de hoy.

Contó, incluso, que ayer se reunió con el senador en La Fortaleza, y que en el encuentro también estuvo el secretario de Política Pública, Philippe Mesa. La reunión fue a las 5:00 p.m.

“Él (Muñiz) lo sabía, que hoy no podía estar allí, y que le iba a enviar a dos personas que estaban dispuestas a responder preguntas”, dijo la secretaria.

“Es más, el mismo jueves, 31 de enero, cuando me dieron la citación, les dije que no podía ir… que iba a hacer todo lo posible, pero que hay cosas que no puedo cancelar y menos a última hora”, agregó.

Vázquez indicó que, en la reunión de ayer, quedó “en la mejor disposición” de darle a Muñiz cualquier información que solicite, “porque no tenemos nada que ocultar”.