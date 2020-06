En medio de la extensa nube de polvo del desierto del Sahara que cubre la isla, la Estación de Aeroalérgenos del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) registró este martes la cifra más baja de esporas de hongos en Puerto Rico en 15 años.

De acuerdo con el doctor Benjamín Bolaños, catedrático asociado del Departamento de Microbiología de la RCM, esto se debe a que el aire está más seco de lo normal por la capa de particulado sahariano.

"Todo el mundo tiene el concepto de que el polvo del África nos trae hongos, bacterias, virus, insecticidas, toxinas y una serie de cosas malas. Sin embargo, lo que nosotros observamos en Puerto Rico no es eso, es todo lo contrario, que cuando llega el polvo del África bajan las esporas. No es que el polvo aporte esporas a Puerto Rico, sino que al bajar la humedad del ambiente, porque es un efecto desecante, eso hace que las esporas de Puerto Rico no se liberen al aire y por eso bajan los números", explicó el experto a El Nuevo Día.

Indicó que el nivel de esporas se colocó hoy en 730, mientras que ayer fue de 4,000.

Esporas de hongos vistas desde un microcospio. (Suministrada)

Datos de la estación detallan que en octubre de 2019 se registró el nivel más alto de esporas de hongos en 15 años en la isla, cuando la cifra mostró una tendencia tres veces por encima de lo normal en Caguas.

"El hongo siempre está presente en el año. No es como el polen que a veces se presenta y otras veces no. El hongo siempre está presente, pero los niveles bajan cuando baja la lluvia. En el verano baja y en abril, en la cuaresma, baja. También depende de las entradas o incursiones de polvo del Sahara que también hace que bajen las esporas", estableció.

Ante eso, recordó que Puerto Rico atraviesa por uno de los peores episodios de polvo del Sahara. Indicó que, por ejemplo, la entidad que dirige localizó más arena que ayer en la estación. Cuando este medio preguntó sobre las características del particulado, dijo que ha identificado particulado muy fino que podría ser perjudicial para la salud.

✉ Email La densa nube de polvo del Sahara provocó que el campo de visibilidad en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se redujera hasta las cuatro a cinco millas de visibilidad. (Teresa Canino)

Todos los cielos alrededor de la isla perdieron su color azul para teñirse de crema por las partículas de arena y polvo que llegaron del desierto de África. (Teresa Canino)

Es la primera vez en más de 50 años que Puerto Rico recibe un evento como este. (Teresa Canino)

La densa nube de este particulado dominó la isla por más de tres días lo que provocó que la calidad del aire se tornara insalubre. (Teresa Canino)

La poca o ninguna presencia de nubes propició que el calor aumentara significativamente y se registraran índices de hasta 107 grados Fahrenheit. (Teresa Canino)

El aire también se tornó más seco de lo normal por el efecto que genera el intenso polvo y que, a su vez, limita la humedad en la zona. (Ramón “Tonito” Zayas)

La temporada del polvo del Sahara se extiende entre los meses de abril a agosto cuando comienza el pico de la temporada de huracanes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pese a su efecto nocivo en los seres humanos, el polvo del Sahara contiene varios minerales que benefician los ecosistemas. (Teresa Canino)

La llegada de este polvo al Caribe se debe al dominio de un sistema de alta presión en el océano Atlántico que arrastra todas estas partículas, a favor de las manecillas del reloj, hasta el área local. (Teresa Canino) Facebook

"El particulado del polvo del Sahara generalmente es mayor de 10 micrones, es un particulado grueso, grande y pesado. No sé si estamos viendo más partículas grandes, pero es importante resaltar que hay particulado fino de menos de 5 micrones que ese sí puede afectar las vías respiratorias bajas del pulmón, pueden llegar al alveolo y producir algún tipo de irritación a nivel del pulmón", acotó.

Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, hasta las 2:00 p.m. de hoy la calidad del aire se encontraba "bien insalubre", por lo que, según la agencia, las personas con condiciones respiratorios podrían mostrar complicaciones, así como aquellos que se encuentran saludables.