El secretario de Agricultora, Carlos Flores, reiteró hoy su determinación de destituir al administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), Jorge Campos, y afirmó que la decisión es final y firme debido a que este funcionario no cuenta con su confianza.

En declaraciones para El Nuevo Día, Flores indicó que esta es la segunda ocasión en que emite una carta de despido contra Campos y e informó que la primera fue en junio de 2018, que entregó a la mano al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La remoción del Administrador de ORIL es cuestionada y rechazada por diversos sectores de la industria lechera que defienden la gestión de este a la cabeza del organismo regulador.

Sobre las razones para el despido, Flores relató que a los pocos meses de su nombramiento, en julio de 2017, comenzó a notar actitudes cuestionables de Campos en el desempeño de sus funciones.

“No me estaba consultando nada de las transacciones que se hacían en los tribunales, nada de cambios medulares que se estaban haciendo en la industria lechera y cuando investigo descubro que todas las cosas claves la estaban consultando con Fortaleza. No era con el gobernador, era con el licenciado (Alfonso) Orona, que se había convertido en la persona con quién Campos decidía todas las cosas de la industria lechera”, afirmó.

Indicó que es ante eso que, en junio de 2018, preparó y le entrego a la mano al Gobernador la carta de destitución de Campos porque no era de su confianza.

“Yo entendía que se estaban haciendo unas transacciones y unas decisiones en la industria lechera que no tenían ni mi consentimiento ni mi respaldo, y ni siquiera habían sido consultadas conmigo”.

Afirmó Flores que mientras eso ocurría “yo estaba viendo que subía el número de quiebras en la industria lechera y estaba subiendo el número de demandas de los ganaderos contra el administrador, que tiene cinco demandas, tiene una querella ética y tiene dos investigaciones en Cámara y Senado por situaciones que están ocurriendo y por quejas de los ganaderos”.

El Secretario declaró que el grupo que respalda la permanencia de Campos es uno minoritario dentro del sector y afirmó que recibió reclamos de ganaderos con la petición de la destitución.

Rechazó, por otra parte, que su decisión tenga algo que ver con la orden que emitió recientemente Campos para que la empresa Suiza Dairy retire del mercado la leche evaporada y la leche condensada que importa del Perú.

“Cuando yo le envío la segunda carta al gobernador para destituir a Campos, que fue la última semana que el gobernador estuvo en funciones, fue mucho antes de lo que ellos están alegando ahora de un caso que salió para que Suiza Dairy recoja una leche que tiene problemas con la etiqueta. No tiene que ver nada con eso, porque la fecha de la carta de destitución de Campos, por segunda ocasión, fue antes de esa acción”, sostuvo.

Según Flores, cuando entregó esa segunda carta al Gobernador, este le dijo que creía que ya le había destituido. “Eso es final y firme porque esos son puestos de confianza, puestos de libre reclutamiento y libre remoción”, concluyó.