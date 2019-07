La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, afirmó esta noche que el Viejo San Juan “en general está bien” tras las manifestaciones que se realizaron en el casco urbano.

“Se hicieron unas pinturas en el Departamento de Estado. Hay varios carros con cristales roto. Algunas vitrinas de Marshall’s (frente a la Plaza de Armas) están rotas”, detalló.

Cruz Soto también fue enfática en que la conducta mostrada durante las protestas “no es aceptable”.

“Para protestar no hay que cometer actos de violencia. Yo siempre he sido clara que uno tiene que protestar pero que no se puede cambiar el mensaje”, declaró.

La ejecutiva municipal aclaró durante la entrevista telefónica con Telemundo que está fuera de la isla porque tuvo que atender una conferencia relacionada a las Leyes de Cabotaje.

Miles de manifestantes marcharon desde el Capitolio hasta La Fortaleza exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Tras finalizar la marcha frente a la Mansión Ejecutiva, iniciaron la confrontación entre manifestantes y policías.