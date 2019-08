Aunque, en principio, respalda que se evalúen posibles enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado, el exsecretario de Estado y exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, advirtió ayer que hay que ejercer cautela en esa faena.

De paso, el expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) opinó que Puerto Rico “necesita con urgencia” un gobierno funcional, y dijo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced “debe completar su mandato, según lo dispone la Constitución”.

“Se pueden tener razones fundadas para ser cautelosos en cuanto a su proceder anterior (como secretaria de Justicia). Si alguien tiene evidencia de delitos del tipo mencionados en la Constitución, debe llevarla a un proceso de residenciamiento. (Pero) no se puede reclamar su salida por cálculos partidistas o preferencias propias”, enfatizó.

“Hay que respetar el mandato constitucional en cuanto a la sucesión del gobernador. No se puede reclamar el derecho a la confirmación del secretario de Estado y no respetar sus disposiciones en cuanto a la sucesión del gobernador. La Constitución no es un documento que se prende y se apaga a conveniencia del momento”, abundó.

Acevedo se unió a las expresiones de la presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz, quien destacó que la Carta Magna de Puerto Rico fue la responsable de resolver la “crisis política”.

“La Constitución fue la que resolvió el problema. Los funcionarios y los políticos fueron los que lo crearon. La fiebre no está en la sábana. Pueden considerarse enmiendas (a la Constitución)”, sostuvo.

“Eso se estudia con calma, como dice la jueza presidenta, porque las constituciones son para siempre, y (la nuestra) nos ha servido muy bien”, agregó.

Tal y como han señalado políticos y juristas, Acevedo indicó que podrían considerarse enmiendas constitucionales para establecer una segunda vuelta electoral, afinar la elección de legisladores al cargo de representante por acumulación y para crear el puesto electivo de vicegobernador.

“Hay que ver si son prácticas. Toma tiempo una enmienda constitucional. No es de hoy para mañana. Puerto Rico ha tenido cuatro enmiendas en 67 años, y Estados Unidos, 27 en 240 años”, apuntó.