Un grupo de entrenadores personales y varios colaboradores celebrarán mañana, domingo, una actividad para recaudar artículos y suministros para los damnificados de las ilas afectadas por el huracán Dorian en las Bahamas.

El “Sweat and burn for Bahamas” (suda y quema por Las Bahamas) se realizará de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en el en Eco’s Sport Park en Hato Rey.

El evento consiste en día entero de actividad física y entrenamiento personal gratuito, guiado y dirigido por los productores de la iniciativa y entrenadores personales certificados: Ricardo Disdier, Yadier Rosario y JC Cappas, quienes buscan atraer a la mayor cantidad de personas concentradas en un lugar, para lograr un intenso entrenamiento en colectivo, toda vez que se recaudan artículos de primera necesidad para los damnificados en Las Bahamas.

✉ Email En las islas comienza a escalar la desolación e incertidumbre por los desaparecidos tras el azote del huracán Dorian. (Juan Luis Martínez Pérez)

El ciclón categoría 5 estuvo azotando a las islas por unas 36 horas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Gran Bahama, donde vivían unas 50,000 personas, y Ábaco, de 17,000 habitantes, son las dos islas de Bahamas más afectadas por Dorian. (Juan Luis Martínez Pérez)

Decenas de personas llegaron hasta el muelle de Freeport para de abandonar la isla luego de los estragos del huracán. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Autoridad de los Puertos de Gran Bahama estima que cerca de 15,000 personas han salido de la isla en la pasada semana, lo cual equivaldría al 30% de la población. (Juan Luis Martínez Pérez)

Ron Smith perdió su hogar y a su hermano en el huracán, y no tiene esperanza de hallarlo con vida. (Juan Luis Martínez Pérez)

Smith cree que las aguas arrastraron a su hermano hasta el mar, que está apenas a unos metros de su casa. (Juan Luis Martínez Pérez)

Médicos puertorriqueños de la Fundación Haití se Pone de Pie distribuyeron medicamentos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Renee Cooper perdió todo en su hogar en High Rock. (Juan Luis Martínez Pérez)

2,500 personas permanecen desaparecidas en Bahamas, según datos del Departamento de Servicios Sociales de Bahamas. (Juan Luis Martínez Pérez)

El gobierno de Bahamas no sabe todavía cuánta gente mató Dorian. (Juan Luis Martínez Pérez)

La cifra oficial de muertes permanece, el 11 de septiembre de 2019, en 50 personas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Hay grupos de rescate en la zona, pero no han tenido mucha suerte. (Juan Luis Martínez Pérez)

The Punch, un periódico local, reportó que el número de muertos puede ascender a 2,300. (Juan Luis Martínez Pérez)

Donde quiera se habla de gente de la que no se ha vuelto a saber desde el huracán. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Nosotros en Puerto Rico sufrimos la peor crisis humanitaria de nuestra historia con el paso de María y fueron muchos los países, los grupos, las entidades y las personas que nos ayudaron a recuperarnos de un evento atmosférico que dejó a nuestra isla destruida. Hoy nos toca a nosotros aportar nuestro granito de arena y qué mejor que hacerlo de la forma en que sabemos: mediante el ejercicio”. Mencionó Ricardo Disdier, uno de los enrenadores que lidera la iniciativa.