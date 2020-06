Yolanda Sustache y su hija, Kayley, yacían sentadas en el suelo. Con una sombrilla color vino se resguardan del intenso sol mientras en el celular tocaban música.

De frente, la lápida que identifica el área donde descansan los restos del hermano de Yolanda. Sobre la placa una rosa amarilla. “Él fue bien especial y para ella era como su segundo papá. Mi hermano nunca tuvo hijos y era bien apegado con ella y ella lo quería mucho”, recordó Sustache sin poder contener las lágrimas sobre su hermano, Henry.

Para Yolanda hoy fue el primer Día de Padres sin Henry que falleció en julio del año pasado. “Padre no es solo el que engendra. Padre es también el que está ahí en los momentos difíciles, cuando tú necesitas ese cariño, ese apoyo, que te escuchen. Ella tuvo dos papás, mi esposo y su tío que fue como un papá para ella”, compartió.

De su hermano recuerda todo. Una persona que siempre estaba alegre, amante de la “salsa vieja” y no quería que le llevaran flores artificiales después de su partida. “Tú le ponías la (emisora radial) Z 93 y se sabía todas, todas las canciones. Desde que nos criábamos, él siempre tenía esa estación”, dijo Yolanda.

“Siempre que lo recuerdo, no lo recuerdo con tristeza, lo recuerdo como él era, alegre, con su gorrita, con sus pantalones cortos…y riéndose, porque él siempre estaba sonriéndose”, añadió.

Los restos de Henry descansan en el cementerio Los Cipreses, en Bayamón, hasta donde cientos de personas llegaron hoy a mostrar sus respetos y celebrar la vida de ese hombre que dejó una huella en su vida, llámesele padre, hijo, hermano, tío o abuelo.

“Nadie en esta vida es perfecto. Todos tenemos nuestras imperfecciones, pero dejamos nuestra huella a veces en ese amor, en ese cariño que le brindamos a las personas, aunque no estén físicamente aquí siempre van a estar nuestro corazón y en nuestra muerte”, destacó Yolanda.

A unos pasos, Raúl Rivera -junto a seis de sus hermanos- tocaba la guitarra en un homenaje a su padre y a su madre que descansan juntos, Pedro Rivera y Victoria Otero. Cada Día de Padres acostumbran a acudir al camposanto y este año no fue la excepción a pesar de las limitaciones y regularidades que ha traído consigo la epidemia por el COVID-19.

“Para las navidades él siempre tenía todo preparado en la mesa, la guitarra, los güiros, la maraca y todo”, narró Teresa Rivera sobre su papá, quien le heredó esa vena musical.

De su progenitor recuerda su sonrisa y que la llamaba Teresita, contó mientras se pasaba la mano por la barbilla como dibujando una sonrisa, gesto que siempre le hacía su papá.

Entre sus canciones predilectas estaba El Zorzal. “Cuando era joven, nunca me olvido, vivía en un rancho bajo un sauzal. Entre sus ramas, colgaba un nido y allí cantaba siempre un zorzal”, es parte de la letra de la recordada canción que -entre quienes la entonaron, estuvo José Miguel Class, conocido como el “Gallito de Manatí”

“Él era mi cómplice, nos íbamos a beber juntos, a fiestar, por ahí parrandeando”, mencionó, por su parte, Nereida Rivera.

Pedro, quien comparte el nombre de su padre, recuerda que le gustaban los rosarios cantados. “Me decía” ‘Junior vente, levántate, levántate, vente conmigo que tú me tienes que acompañar”.

Norma Iris Rosario y David Serrano limpiaban el área y colocaban unas flores sobre la lápida del hijo de ella fallecido. “A él me lo mataron…recuerdo su infancia, su adolescencia…como papá era cinco estrellas, era excelente”, mencionó sobre el tercero de sus hijos.

“Una flor nunca debe de faltar en una lápida de una tumba de un ser querido, yo vengo para los padres, para el día de cumpleaños de él, para la fecha de su muerte”, expresó Norma, quien también perdió a una hija.

“Hay que seguir viviendo con esto. Hay momentos en que estás tranquila, tienes momentos que viene el flashback y te da bien duro. El dolor nunca va a pasar. Tú te vas y te vas a llevar el dolor de tu hijo, pero es día a día…siempre va a haber cariño, siempre va a haber mi hijo”, expresó Norma.

Héctor Velázquez también visitó el camposanto, pero su visita fue bien particular. Hoy, quiso ir a recordar a su tía paterna con quien perdió contacto hace 24 años. “Desde niño me fui a Estados Unidos, perdimos comunicación y después de 24 años me estoy reencontrando con mi familia”, contó.

De su tía, mencionó, recuerda los momentos en que se quedaba en su casa, las comidas que me preparaba y cómo lo recibía en su hogar.

Tras regresar a vivir a la isla, Héctor se reencontró con su familia paterna hace dos semanas, incluyendo su progenitor. “Pudimos recuperar el tiempo perdido…culeco todo el mundo, como si nunca uno se hubiese ido, mucha atención, mucho cariño, muchos recuerdos que vienen a la mente cuando uno va a visitarlos”, señaló.