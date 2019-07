Cerca de 100 personas llegaron hoy, martes, hasta el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar para reclamar la estadía de Ricardo Rosselló Nevares en la gobernación.

Con estribillos como “Ricky quédate”, el grupo de manifestantes mostró su indignación al reseñar las protestas de las pasadas dos semanas que llevaron a la renuncia del primer ejecutivo a la posición que ocupa.

“El tuvo que renunciar por una mayoría del pueblo y digo mayoría(entre comillas) porque ustedes (la prensa) no pudieron verificar si tenían tarjeta electoral. Aquí sí pueden verificar nuestras tarjetas electorales”, expresó una manifestante que se identificó como la señora López a la vez que destacó que al gobernador lo colocó el pueblo mediante el voto “y lo sacamos con el voto”.

Por su parte, otras manifestantes destacaron que el gobernador debe permanecer en su posición porque, según sostuvieron, “no ha cometido ningún delito como para que lo saquen”.

“Todo el mundo tiene un chat. Yo estoy en un chat y a veces me salgo y no me salgo. Pregúntenle ustedes a los senadores si no tienen un chat donde hablen malo”, respondió otra manifestante de apellido Vicente al ser cuestionada sobre si no le parecía suficiente que Rosselló Nevares aceptara que había insultado a figuras públicas de la política, artistas y periodistas.

“Yo llegué aquí porque me enteré por Facebook en la cuenta de Roxanna Soto, nuestra licenciada, y llegué para mostrar mi apoyo porque somos más”, dijo Rosa López refiriéndose a la letrada quien ha dejado claro que es la representación legal de Beatriz Rosselló.

“Esa es la que yo sigo desde el principio y no pueden decir que más de medio millón sacó al gobernador porque somos más de un millón los que seguimos a la licenciada y todos apoyamos al gobernador”, añadió López.

El grupo se mantuvo entonando cánticos cristianos y orando por el gobernador mientras llevaban a cabo un “lazo de la paz” para mostrar su unidad.