La Colectiva Feminista en Construcción exigió este sábado no solo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sino también la de todo su gabinete luego del contenido del chat de Telegram en el que abundan los epítetos y comentarios de naturaleza sexista y homofóbica.

“Realmente han mostrado sus "true colors" y qué bueno que el resto de la ciudadanía los está leyendo. Es vergonzoso cómo piensan, que son impunes y pueden hacer cualquier cosa. No son solo insultos sino que no muestran ninguna vergüenza, pudor y sensibilidad ante la muerte y el dolor de las personas que viven en Puerto Rico. Esto no solo demuestra que es un gobierno macharán y machista sino que no le importa su gente”, dijo la portavoz de Colectiva Feminista, Vanesa Contreras.

“No solo llegan a robar sino que no le importa su gente. Nos siguen demostrando que se tiene que ir todos, pero no es para pensar. Desde la Colectiva, lo que estamos pidiendo es que se tiene que ir el gobernador, con su gabinete. A nadie le quede duda y que el gobierno interino que se quede ahí, tiene que hacer dos cosas principales: una auditoría ciudadana de la deuda y declarar un estado de emergencia por las muertes de mujeres”, agregó.

Enfatizó que el liderato legislativo no debe verse como la opción para dirigir el país. Recordó la pesquisa federal en curso por supuestos empleados fantasmas en la Legislatura.

“No nos fiamos de nadie en el gobierno de este país. Aquí no nos fiamos de ningún político”, sentenció Contreras.

Las 889 páginas de mensajes que componen el chat fueron divulgadas hoy. Los mensajes -encabezados por el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo- muestra el uso de lenguaje soez, sexista y homofóbico así como insultos y mofas. También se discutían asuntos de la administración del gobierno y se hacían llamados a atacar y desacreditar a funcionarios locales y federales.