En el primer día de reapertura de los comedores escolares, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, indicó que la agencia evalúa qué medidas que deberán implementar en los próximos días para agilizar la confección y empaque de los almuerzos que se distribuirán a los estudiantes en coordinación con los alcaldes.

Abrir más comedores o activar más empleados son algunas de las opciones que pudieran tomar, luego que múltiples alcaldes señalaran que se reportaron retrasos en la entrega de los alimentos que debían repartir.

“La dificultad en el día de hoy resulta en el envasado de estos alimentos, específicamente, a mayor complejidad del menú, más tiempo en envasarlo y poderlo tener en modalidad de ‘to go’. Eso es algo que vamos a estar examinando para ver la posibilidad si entonces el tiempo es demasiado extenso, poder abrir un segundo o tercer comedor en cada municipio”, expresó Hernández Pérez.

El secretario detalló que hoy se prepararon 43,564 raciones de almuerzo para alimentar a menores de 1 a 18 años en 80 comedores escolares.

“Siendo el primer día, estamos viendo todos los ajustes técnicos administrativos que tenemos que estar realizando. La expectativa del Departamento de Educación de Puerto Rico era poder estar operando en el día de hoy 125 comedores escolares a través de todo Puerto Rico. No obstante, recibimos peticiones de algunos alcaldes y alcaldesas para que algunos de los comedores pudieran iniciar la próxima semana”, sostuvo el funcionario.

El secretario informó que se optó por no abrir comedores escolares en el municipio de San Sebastián, luego que el alcalde Javier Jiménez indicara que no tenía recursos para distribuir los almuerzos y que no había necesidad entre su población.

Hernández Pérez, asimismo, indicó que ordenó una investigación sobre los eventos que provocaron que hoy no pudieran abrirse los dos comedores escolares en Peñuelas que prepararían almuerzos para los menores de este pueblo y de Guayanilla.

Allí, el alcalde, Gregory Gonsález Souchet, denunció que nunca se dio la entrega de alimentos y no fue hasta esta mañana que se le informó que el comedor no abriría.

No obstante, Hernández Pérez manifestó que el camión con los alimentos que se cocinarían hoy sí llegó ayer a la escuela “al anochecer”, y lamentó que no haya habido empleados presentes para recibir la entrega.

“Nosotros estamos en un proceso de emergencia. Los camiones del Departamento de Educación salieron, pero salieron tarde, llegaron a la escuela, pero la escuela estaba cerrada. Así que he solicitado que se lleve a cabo una investigación de los funcionarios que fueron convocados oficialmente y se le consignó que tenían que estar en la escuela para recibir los alimentos. Manejando una situación de emergencia, ningún funcionario que haya sido convocado tiene el poder discrecional de no presentarse aunque sea después del horario regular”, expresó.

En total, se activaron 729 empleados de comedores escolares para trabajar, de los cuales 606 se presentaron a sus lugares de trabajo.

Entre los ausentes están los empleados que arrojaron resultados positivos en las pruebas serológicas de COVID-19 que se han administrado desde el domingo, así como los que aún esperan por los resultados.

Hernández Pérez precisó 27 empleadas de comedores escolares han arrojado resultados positivos al coronavirus y 5 empleados de otras áreas que deben estar en las escuelas en estos momentos. Estos se deberán realizar la prueba molecular para diagnosticar COVID-19.

Los comedores escolares reabrieron hoy tras más de un mes y medio cerrados a causa del toque de queda y cierre parcial de comercios decretado por la gobernadora Wanda Vázquez para manejar la pandemia de coronavirus. Los alimentos de comedores escolares solo pueden ir a menores de 1 a 18 años y el secretario señaló que personal del Departamento de Educación federal ya monitorea que se distribuya adecuadamente.

Los preparativos para la apertura comenzaron la semana pasada y el secretario destacó que se vieron entorpecidos a raíz del terremoto de magnitud 5.4 que se reportó el sábado y que se sintió con mayor fuerza en la zona sur.

Hernández Pérez señaló el personal del almacén de la Autoridad Escolar de Alimentos de Ponce no pudo laborar en la estructura hasta que esta fuera inspeccionada por ingenieros, quienes identificaron daños.

“Se están requiriendo unos arreglos de forma inmediata a esta estructura”, señaló.