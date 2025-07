Cooperación de Florida con autoridades de inmigración genera temor de desapariciones en cárceles

Los funcionarios del condado de Miami-Dade dijeron el jueves, durante una reunión de la comisión, que están comprometidos con la transparencia y continuarán siguiendo las leyes estatales con respecto a la divulgación de información sobre los reclusos. Sin embargo, en una sección de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se designan como registros federales todos los archivos e información creados bajo el acuerdo, y algunos observadores dicen que el ICE tendría la última palabra sobre qué información se hace pública, incluyendo si una persona está o no bajo custodia.

Tricia McLaughlin, la secretaria adjunta del ICE, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que cualquier alegación de que los detenidos no tienen debido proceso es falsa.