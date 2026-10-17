El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.

1 / 13 El papa León XIV recibe el alta cuatro días después de la operación de cáncer de pulmón

El papa León XIV recibe el alta cuatro días después de la operación de cáncer de pulmón. El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.

1 / 13 | El papa León XIV recibe el alta cuatro días después de la operación de cáncer de pulmón. El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. - Andrew Medichini

El papa León regresó al Vaticano el sábado, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón en el hospital Gemelli de Roma, donde decenas de personas lo despidieron entre gritos de “Santidad”.

“Estoy mejor, gracias”, dijo el papa cuando le preguntaron cómo se encontraba mientras se marchaba en una SUV negra.

León, de 71 años, había saludado a pacientes dentro del hospital antes de saludar con la mano a las personas que lo esperaban afuera mientras caminaba hacia el vehículo. Se detuvo brevemente cuando una adolescente le entregó un muñeco papal hecho a mano.

Su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, lo acompañó hasta la puerta del hospital cuando recibió formalmente el alta.

Diez minutos después de salir del hospital, el papa cruzó las puertas del Vaticano. Está previsto que el domingo salude a los fieles con la tradicional bendición del Ángelus, una semana después de anunciar que los médicos habían encontrado un nódulo en su pulmón. En una revelación inusualmente franca, dijo que se lo extirparían.

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1 / 6 | Detéctalo a tiempo: los consejos de un experto ante el cáncer de pulmón. El adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho del papa León XIV fue detectado en una revisión rutinaria. - Agencia EFE 1 / 6 Detéctalo a tiempo: los consejos de un experto ante el cáncer de pulmón El adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho del papa León XIV fue detectado en una revisión rutinaria. Agencia EFE Compartir

Con notable transparencia, León anunció el pasado domingo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que los médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón y que se lo extirparían.

Desde la intervención quirúrgica del martes, que confirmó el diagnóstico de cáncer, León ha dado claras señales de que se está recuperando bien, entre otras cosas al mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, reunirse con sus principales colaboradores y celebrar una misa en una capilla improvisada del hospital.

Los informes médicos de su médico de cabecera y de su cirujano también indicaban una buena recuperación postoperatoria que le había permitido realizar “sus actividades cotidianas habituales de forma totalmente autónoma”.

El Vaticano publicó el viernes las primeras imágenes de León tras su operación, en las que aparece de pie ante un altar en la capilla de un hospital, vestido con vestiduras verdes, mientras los médicos afirmaban que las pruebas confirmaban su “mejora constante”.

1 / 10 | En imágenes: la estatua a tamaño real del papa León XIV que atrae miradas en Perú. Un hombre y su perro posan junto a la estatua de tamaño real del Papa León XIV en el barrio de Barranco, en Lima, Perú. - Martin Mejia 1 / 10 En imágenes: la estatua a tamaño real del papa León XIV que atrae miradas en Perú Un hombre y su perro posan junto a la estatua de tamaño real del Papa León XIV en el barrio de Barranco, en Lima, Perú. Martin Mejia Compartir

León presidió en solitario la liturgia y repartió la comunión al personal sanitario y a los gendarmes del Vaticano presentes, según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. También pronunció una homilía en la que agradeció al personal del hospital “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos en su fragilidad y, de manera especial, por lo que habían hecho por él”, afirmó Bruni.

El Vaticano había estimado inicialmente una estancia hospitalaria de una semana y canceló sus audiencias hasta el martes. Los expertos señalaron que los pacientes podrían recibir el alta antes, dependiendo del ritmo de su recuperación, y Bruni afirmó que la fecha del alta dependía de los médicos del Papa.

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El próximo gran compromiso del papa es un viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre, lo que le da a León tres semanas más para recuperarse antes de emprender este ambicioso viaje, que incluye una docena de vuelos y dos desplazamientos en helicóptero.