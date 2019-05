La Legislatura del Municipio de San Juan está en proceso de vistas públicas para atender una ordenanza que prohibiría el uso del glifosato en "el desyerbado de carreteras, orillas de quebradas, canales de riego y ríos, y cualquier terreno o suelo público en los límites territoriales" de la ciudad capital.

La ordenanza número 43, presentada en mayo de 2017, impondría una multa administrativa de $5 mil dólares a cualquier persona, natural o jurídica, que viole la prohibición.

El primer deponente en la vista de ayer fue el doctor Domingo Cáceres, de la Fundación Médica del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, quien indicó que “por segunda vez, la Junta de Directores del Colegio de Médicos Cirujanos ratificó el prohibir el uso de glifosato en todo Puerto Rico. A su vez ha recomendado el que se elimine su uso y el de cualquier herbicida o pesticida de las áreas públicas del Municipio Autónomo de San Juan".

Este añadió que tienen una responsabilidad de evitar que más personas enfermen por toxicidad, por enfermedades prevenibles y por cáncer.

"Este herbicida puede intoxicar por inhalación, absorción por la piel, en la comida o en el agua. Se asocia, mundialmente al autismo, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, enfermedades gástricas por mala absorción y otras. Fue reconocido en el 2015 como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y principal causante del tumor maligno del Linfoma Non-Hodkin. El 41 por ciento de las personas expuestas al Glifosato pueden desarrollarlo”, expresó.

El segundo deponente fue el reconocido doctor Fernando Cabanillas, quien sostuvo que “el cáncer uniformemente asociado con glifosato es el linfoma no- Hodgkin. El linfoma no es un cáncer común. La consistencia y frecuencia con que aparece en los diferentes estudios epidemiológicos, tanto en aquellos relacionados a alimentos como en los concernientes con rociar el producto, sugiere fuertemente que no es un hallazgo casual, sino causal”, concluyó el galeno.

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos Otero, adelantó que se aprobó recientemente en reunión de la Junta de Gobierno del colegio una resolución del Senado Médico, para hacer una campaña publicitaria de orientación sobre los efectos dañinos del glifosato a la salud.

“El Senado Médico solicita a la Junta de Gobierno que el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en conjunto con el Senado Médico, realicen una campaña publicitaria, a través de medios tales como radio, conferencias de prensa, envío de E-blast, anuncios en periódicos, y otros, informando al público sobre los efectos dañinos del glifosato a la salud de todos los puertorriqueños. Además, el Senado Médico solicita a los miembros de la Junta de Gobierno que se lleven a cabo reuniones con miembros de la Legislatura, el Departamento de Salud y/o el Departamento de Agricultura, para promover la política del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y exhortarlos a implementar proyectos de ley, órdenes administrativas o reglamentos que protejan a la población puertorriqueña contra los efectos a corto y largo plazo del químico glifosato”, añadió.

Por su parte, Salvador Tió, portavoz de la organización "Nada Santo sobre Monsanto", expresó que “una medida como esta es un llamado a la conciencia del país de que la principal ciudad de Puerto Rico está tomando un paso de esta naturaleza para la protección de la salud de su gente”.