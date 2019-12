La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes desestimó sumariamente la querella radicada con el portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, por insultar a un correligionario en una actividad política.

El presidente de la Comisión de Ética, el representante Ángel Peña Ramírez, indicó que el organismo determinó que tenía jurisdicción sobre la denuncia radicada a principios de esta semana. No obstante, se concluyó que la denuncia no tenía méritos pues, en síntesis, no estaba relacionada con la labor legislativa de Rodríguez Aguiló.

“Hubo una declaración unánime de desestimar la querella sumariamente”, señaló Peña Ramírez tras una reunión de poco más de media hora en la que participaron los siete miembros de la Comisión de Ética.

La querella contra Rodríguez Aguiló fue presentada por Rafael Picó Seda, excandidato novoprogresista a alcalde por el municipio de Salinas, quien alegó que el legislador lo llamó “tráfala” y lo increpó con actitud amenazante en una actividad política que celebró a principios de noviembre el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras ser notificado que la Comisión de Ética culminó la evaluación de la querella, Rodríguez Aguiló admitió que sí intercambió palabras fuertes con Picó Seda en dicha actividad, que se llevó a cabo el mismo día que fue notificado que el excandidato penepé estaba buscando apoyo de legisladores para ser nombrado como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En sus primeras declaraciones tras radicarse la querella, el portavoz de la mayoría señaló que Picó Seda le admitió ese día que estaba haciendo campaña en su contra pues su intención era desbancarlo.

“Me dijo, ‘sí, te estoy haciendo campaña en contra y te voy a sacar de representante’. Eso él no lo puso en su querella. Yo le digo de forma inmediata, ‘me sorprende que estés aquí, me sorprende que estés buscando endosos para ser secretario (de Recursos Naturales y Ambientales), cuando estás haciendo campaña contra un PNP’”, relató Rodríguez Aguiló, quien sostuvo que Picó Seda acudió en el 2017 a su oficina legislativa a solicitarle empleo, pero no lo contrató.

“Acto seguido él me dice, ‘te voy a sacar de representante y te voy a destruir políticamente’. Y yo le contesté, ‘no me preocupa porque tú eres un tráfala’”, admitió el legislador.

Rodríguez Aguiló destacó que la conversación entre ambos se dio en medio de un evento político, por lo cualhabló en voz alta, pero sostuvo que ni le gritó ni amenazó al exvicealcalde de Salinas. Asimismo, lamentó que se haya utilizado a la Comisión de Ética para llevar una denuncia en su contra de índole política.

“Es peligroso para cualquier funcionario que la gente entienda que puede hacer una querella, utilizar recursos tan importantes como la Comisión de Ética, para tumbar políticamente a alguien”, expresó Rodríguez Aguiló.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueña (PIP), Denis Márquez, señaló que la controversia está relacionada a asuntos que debía atender el PNP, no la Asamblea Legislativa.

“Surge de las propias alegaciones de la querella que no hay base para entrar a dirimir la controversia. Estamos hablando de alegaciones de intercambios de expresiones políticas en una reunión política. Eso no es un asunto que le compete a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes”, sostuvo Márquez, quien además señaló que de la querella se desprende que el querellante había estado cabildeando en el evento para ser nombrado como secretario de Recursos Naturales y Ambientales.

Por su parte, el portavoz de la mayoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, advirtió que, de cara a un año electoral, los ciudadanos no deberían recurrir a la radicación de querellas éticas como un arma de campaña política.