El director de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez, equiparó hoy el escándalo del chat del gobernador Ricardo Rosselló con funcionarios y asesores de Fortaleza con el caso de las grabaciones del presidente Richard Nixon.

Ramírez indicó que no se puede invocar una violación a la intimidad sobre conversaciones privadas debido a que eran intercambios entre personas pagadas con fondos públicos que planificaban manejos de asuntos del gobierno, incluyendo lo mencionado en el extracto que trasciende hoy en relación al monitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

“Todos los que están en esa conversación son agentes del gobierno, son los que gobiernan a Puerto Rico”, sostuvo Ramírez.

Agregó que “están discutiendo es de asunto público, de gobernanza, por lo tanto, no puede haber un argumento de que alguien violó la privacidad de esas conversaciones, porque esas conversaciones son de naturaleza pública y son descubribles, porque son agentes de gobierno hablando de asuntos de gobierno”.

“Que lo hablen de una forma soez e irrespetuosa, lo único que lo hace es que te da otro elemento de quiénes son estas personas, pero no dejan de funcionarios públicos”, abundó. “Eso es público, por más que ellos digan que es privado”.

“La conversación no es privada de cosas personales, sino de la política pública de Puerto Rico, de cómo manejar asuntos de Puerto Rico, excepto que en el proceso se ve que están maquinando incumplir con ciertas cosas, como en el caso de la Reforma de la Policía”, añadió.

Ramírez también dijo que “la creación de ese chat fue como crear un ‘shallow goverment’, un gobierno subterráneo o clandestino, donde se habla de política pública de Puerto Rico de forma diferente a lo que se hace públicamente”.

En ese sentido, Ramírez dijo que el asunto del chat se parece a lo que ocurrió en el caso de las grabaciones de Nixon.

Ramírez recordó que cuando era presidente de Estados Unidos, Nixon acostumbraba grabar sus conversaciones telefónicas de forma secreta con diversos funcionarios.

“Hablaba mal de la gente, ponía sobrenombres y conspiraban. Por eso es que se parece tanto a esto del chat”, comentó Ramírez.

“Nixon los grababa pensando que era algo privado y cuando le piden que las entregue, levanta un argumento de privilegio presidencial porque eran privadas. El caso llegó al (Tribunal) Supremo de Estados Unidos y resolvió que tenía que entregarlas, porque el pueblo tenía derecho a saber lo que se decía. Es igual con el chat”, acotó.

Nuevos extractos del llamado chat de funcionarios con el gobernador Ricardo Rosselló incluyen un llamado a “meterle mano” al entonces monitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

Según el documento, el publicista Edwin Miranda comparte una noticia de El Nuevo Día sobre el informe de Claudio en el que planteó hallazgos de que hubo represalias contra policías en relación al escándalo por el uso de un helicóptero de la Uniformada para transportar a civiles en contra de regulaciones federales.

El extracto del chat presenta que unos minutos después el entonces secretario de asuntos públicos de Fortaleza, Ramón Rosario, indicó: “Monitor sera un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay que meterle mano”.

Poco después, de acuerdo con el chat filtrado, el entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, señaló: “Se tiene que trabajar en (Washington) DC, abajo en distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ (Departamento de Justicia federal) no está on board”.

Se observa que a esto Rosario le contesta: “Mi opinión es que se debe formar el revolú abajo, arriba y al lado. Si no lo sacan por lo menos se marca… 2 años perdidos y nos han dado duro”.

El director de la ACLU considera que esos intercambios se pueden considerar como una “conspiración”, aunque “no necesariamente en el sentido de la definición tipificada como criminal, sino más bien en la organización para ponerse de acuerdo para ir en contra de mis enemigos”.