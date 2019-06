Todos los senadores quedaron convocados hoy, jueves, para acudir el domingo al mensaje de presupuesto del gobernador Ricardo Rosselló en Ponce.

La convocatoria se hizo a través de una cara firmada por el secretario de cuerpo legislativo, Manuel Torres, en la que notifica que el reglamento del Senado faculta al presidente legislativo, Thomas Rivera Schatz, a convocar lo que se conoce como una Comisión Total Especial conjunta con la Cámara de Representantes para estar presentes en el mensaje.

Los senadores están convocados para las 4:00 p.m. El mensaje se llevará a cabo una hora después. En la sesión del lunes, la Cámara de Representantes aprobó una moción autorizando el cuerpo a sesionar fuera del Capitolio.

El gobernador Rosselló se ampara en el Artículo IV, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, en que se le asigna al ejecutivo lel deber de informar a la ciudadanía "sobre las condiciones del tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente".

El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, ha planteado que la convocatoria del gobernador para que la Asamblea Legislativa sesione fuera del Capitolio, es inconstitucional. Esta tarde el portavoz alterno Aníbal José Torres se hizo eco de las expresiones de Bhatia en su turno inicial en la sesión.

"Debemos dejar bien claro cuales han sido las torpezas en la convocatoria: el gobernador anuncia el traslado, bajo la excusa de que el hemiciclo de la Cámara no está en condiciones. Es una excusa que no cuadra con las acciones del hermano cuerpo, que ha estado sesionando. El hemiciclo del Senado está disponible", dijo Torres al insistir que la movida a Ponce no es otra cosa que intento del gobernador de ralizar un mitin político.

"El gobernador ha dicho en innumerables ocasiones que está presentando un presupuesto simbólico porque será la Junta de Control Fiscal la que establecerá el presupuesto con el que trabajará la prensente administración", dijo Torres al argumentar que la convocatoria del gobernador no cumple con las excepciones contempladas en la Constitución para que los cuerpos legislativos sesionen fueran del Capitolio.

Ni los legisladores populares, ni los independentistas, ni el independiente José Vargas Vidot acudirán al mensaje de Rosselló.

El portavoz independentista Juan Dalmau Ramírez reocordó que la Constitución sólo obliga al gobernador rendir un informe -y no emitir un mensaje- sobre sobre las condiciones del tesoro y sus desembolsos.

“Por mucho tiempo se presentó ese informe por escrito”, dijo Dalmau Ramírez. "Estos mensajes se han convertido en actos proselitistas, de autobombo político llenando las gradas dej efes de agencia y empleados públicos”.