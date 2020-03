El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) activó desde el 12 de marzo un plan de aislamiento en uno de los edificios del Complejo Correccional de Bayamón, ante un caso de sospecha de influenza, pero como medida preventiva ante el coronavirus.

“Hubo un caso de sospecha de posible influenza y se manejó, se hicieron las pruebas de influenza y micoplasma y preventivamente se separó de ese módulo a ese paciente y se activó el protocolo interno de separar el módulo preventivamente”, explicó el doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, compañía que administra y opera el programa de salud correccional del DCR.

Un documento de Corrección con fecha del 12 de marzo de 2020 al que este medio tuvo acceso indica que en el edificio 6-A8 de la institución 705 se identificó un caso infectocontagioso y que, como medida de prevención, se activó un plan de aislamiento hasta el 24 de marzo de 2020. “Los confinados no pueden realizar sus actividades según pautadas, entiéndase: visitas, tribunal, etc., y no puede haber ingreso ni egresos en el edificio indicado”.

Villalobos indicó que la prueba que se le realizó al paciente resultó negativa a influenza y que ya se encuentra asintomático, por lo que se está tratando como un catarro común. El doctor aseguró que cualquier confinado que presente algún síntoma que se asemeje a los del coronavirus, está siendo separado del resto de los compañeros para evitar contagios, al menos hasta que se reciban los resultados médicos correspondientes.

“No hay ningún caso sospechoso de coronavirus en el sistema (correccional)”, aseguró, al tiempo que sostuvo que están implementado un protocolo agresivo “para evitar que esta pandemia llegue a nuestro sistema”. Villalobos también argumentó que los confinados ya están de por sí aislados dentro de las cárceles, de modo que algún contagio llegaría desde el exterior.

“Tenemos un protocolo para manejo de condiciones infectocontagiosas por la naturaleza de cómo están nuestros pacientes, que tienen que compartir su vida con otros compañeros todo el tiempo, y estamos bien pendientes todo el año de cualquier enfermedad que pueda contagiar de persona a persona”, afirmó el médico.

Durante la tarde de ayer, el secretario de DCR, Eduardo J. Rivera Juanatey, informó que todas las visitas a las instituciones correccionales quedarían canceladas a partir de este domingo, 15 de marzo, al menos hasta el lunes, 30 de marzo de 2020, y no descartó que esa fecha se pueda extender, luegode que la gobernadora Wanda Vázquez Garced declarara un estado de emergencia ante la crisis del coronavirus a nivel global.

“Esta medida se toma como una de protección a la población correccional y a los empleados, dado al reporte sobre la presencia de casos positivos del virus COVID-19 Coronavirus en Puerto Rico, sobre pacientes en observación hace días”, sostuvo Rivera Juanatey en declaraciones escritas.