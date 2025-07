Unas 15 personas terminan en el hospital tras estrellarse un avión de paracaidismo contra un bosque en Nueva Jersey

“El avión intentó dar la vuelta e intentar un aterrizaje, según nos informaron, pero no tuvo éxito en ese intento”, dijo Andrew Halter, de la Gestión de Emergencias del Condado de Gloucester, durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

Tres personas eran evaluadas en el centro de traumatología del Cooper University Hospital en Camden, Nueva Jersey, y ocho personas con lesiones menos graves estaban siendo tratadas en su departamento de emergencias, dijo Wendy A. Marano, portavoz del hospital. Otros cuatro pacientes también con ‘lesiones mínimas’ estaban esperando una evaluación adicional, dijo. No pudo proporcionar la naturaleza exacta de las lesiones.

Halter dijo que el avión es propiedad y está operado por ARNE Aviation de Virginia y arrendado a Skydive Cross Keys. Skydive Cross Keys no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios. Cuando se le preguntó sobre el accidente, Tracey Sackett, quien confirmó que es la gerente de la oficina de ARNE Aviation, dijo que llamaran a la oficina mañana.