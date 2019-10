Las embarcaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) Cayo Largo e Isla Bonita permanecen a merced del oleaje en el terminal de Ceiba, mientras que la Caribeña y la Santa María corren igual suerte en las antiguas instalaciones portuarias de Fajardo.

Las lanchas aguardan por que aparezcan las piezas para su reparación y que se asignen los fondos para el mantenimiento que les corresponde.

La ATM solo tiene en operaciones dos naves -El Isleño y Cayo Blanco- de las ocho que componen su flota. La primera es de carga y pasajeros y la segunda únicamente traslada personas.

El Nuevo Día visitó el terminal de lanchas de Ceiba y el antiguo terminal en Fajardo, donde empleados de la ATM dijeron por separado que, si se les da prioridad y se invierte en ellas, las cuatro embarcaciones podrían ser incorporadas a la menguada flota que cada vez hace más difícil el transporte hacia las islas municipio.

Al igual que han señalado viequenses y culebrenses, los empleados de la corporación pública cuestionaron por qué hay dinero para pagar millonarios contratos para alquilar embarcaciones privadas y no para para dar mantenimiento rutinario a las naves propiedad del gobierno.

“Isla Bonita necesita como $4 millones para ‘dry dock’ (mantenimiento en dique seco) y no aparecen los chavos, pero aparecen millones para Puerto Rico Fast Ferries. Eso es conveniencia, para que esa compañía siga haciendo chavos”, dijo uno de los empleados de la ATM, que no quiso ser identificado.

Mientras las naves de la ATM esperan por la inversión que les permitiría continuar operando, la entidad pública mantiene contratada a la empresa Puerto Rico Fast Ferries (PRFF), que le alquila tres embarcaciones a un costo de $10.1 millones. Ese contrato fue suscrito en septiembre, con vigencia de un año. Entre julio de 2018 y mayo pasado, la compañía tuvo otro contrato por $15.7 millones.

A principios de este mes, y ante el colapso de una nave de carga de la ATM, el gobierno concedió un “contrato de emergencia”, también a la PRFF, por 90 días a un costo de $766,222 para fortalecer el servicio con una nave más por ese plazo.

Solo una de las embarcaciones de esa empresa puede transportar pasajeros y carga, y esto último lo hacen de manera limitada, pues no pueden acarrear camiones o vehículos pesados.

El fin de semana pasado, la embarcación privada Big Cat Express, que viaja hacia Culebra, sufrió desperfectosqueobligaron a la ATM a sustituirla por otra privada de nombre Coastal Explorer.

El origen del problema

Los siete empleados de la ATM que hablaron bajo anonimato por temor a represalias apuntaron a la mala administración, a decisiones erradas y a la falta de conocimiento en transporte marítimo como las principales causas del desarticulado funcionamiento del servicio y la falta de lanchas en buen estado. Todos esos factores, advirtieron, redundan en mayores costos para la ATM.

Precisaron que la mayoría del personal gerencial de la ATM -encabezado por su directora, Mara Pérez- desconoce aspectos sobre transporte marítimo, pues vienen de la Autoridad de Puertos, que no atiende directamente asuntos sobre las embarcaciones. Plantearon, además, que no se les da a las naves el mantenimiento que requieren y no se da prioridad a la asignación de fondos para esas tareas.

Los funcionarios revelaron también que los tres mecánicos y un ayudante de mecánico con los que cuenta la ATM tienen horarios clericales: de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Trabajan fines de semana solo si es necesario, lo que conlleva el pago de horas extras. La ATM usa la empresa Antilles Power para reparar las naves cuando los empleados de la corporación pública no están trabajando.

Además, denunciaron que, por más de un año, la ATM no reclamó a la Administración Federal de Transporte fondos para el mantenimiento de las embarcaciones y las mejoras capitales en los terminales, lo que Pérez ha admitido.

Aunque la ATM tiene una base de mantenimiento en San Juan, que cuenta con un área de dique seco, no puede ser usada con barcos de gran tonelaje, como Cayo Blanco, Cayo Largo o Isla Bonita.

Los trabajadores dijeron que hace años no se repara, en San Juan, una nave de menor tonelaje de las que viajan a Vieques y Culebra.

El mantenimiento en dique seco se realiza rutinariamente y con carácter obligatorio, y requiere que la embarcación sea retirada del agua para que se puedan verificar por completo sus interiores y estructura externa. Ese proceso puede demorar, al menos, cinco o seis meses.

“Esto es un problema, más que todo, administrativo”, sostuvo un empleado.

Aunque El Nuevo Día solicitó entrevista, Pérez no estuvo disponible. En declaraciones escritas, explicó que la base de mantenimiento de San Juan “hace trabajos menores de reparación y le da mantenimiento a las embarcaciones” que navegan entre Cataño y San Juan.

Además, dijo que comprarán una máquina (“travel lift”) que permitirá “sacar las embarcaciones del agua para así poder hacerles los arreglos y mantenimientos necesarios” en la base de San Juan. No precisó si sería a todo tipo de embarcación.

¿Dónde están las lanchas?

En San Juan, hay otras dos naves de la ATM: Cayo Norte y Vieques 2. La entidad precisó que Vieques 2 será decomisada y no dio información sobre Cayo Norte, aunque algunos empleados dijeron que la nave está en proceso de ser desmantelada.

Los empleados de la ATM indicaron, además, que a las lanchas solo se les cambia el aceite y filtro, y se verifica el interior para cotejar el funcionamiento de lámparas o acondicionadores de aire.

Pérez ha reconocido que no cuenta con una flota para rotar naves mientras otras reciben mantenimiento completo.

“Con todo ese cuadro, se empeora el problema (con el transporte marítimo) y se justifica la alianza público privada (encaminada por la ATM)”, afirmó el líder viequense Ismael Guadalupe.

Tanto El Isleño como Cayo Blanco fueron reincorporadas hace poco al servicio de transporte tras recibir tardíamente el mantenimiento en dique seco, por el que tuvieron que esperar un año cada una.

El Isleño fue sometida a ese proceso en Jacksonville, Florida, desde abril de 2018 y Cayo Blanco desde julio de 2018. Ambas deben volver a dique seco en 2021.

Aun así, Cayo Blanco se averió el sábado, lo que provocó que cerca de 100 personas permanecieran varadas por horas en el terminal de Ceiba, lo que fue la segunda interrupción consecutiva en el transporte marítimo en dos fines de semana.

“Embarcaciones hay, que ellos (la gerencia de la ATM) no las reparan, es otra cosa. Se dañan y las acumulan en una esquina. Mientras, pagan por embarcaciones privadas, en vez de invertir en las que tienen, que sirven”, sostuvo el culebrense Samuel Hernández, mientras esperaba por abordar Cayo Blanco, en Ceiba.

En el antiguo muelle de Fajardo, están las naves Caribeña y Santa María. Y, en la Marina Puerto del Rey, permanece la embarcación Fajardo 2, y la ATM no ha explicado por qué está allí.

Caribeña sufrió daños significativos por el huracán Irma mientras estaba en el varadero de la vecina isla de Saint Thomas. La nave quedó con agujeros en la proa, y así fue trasladada desde Saint Thomas hasta Fajardo, indicaron los empleados de la ATM. No obstante, los funcionarios apuestan a que puede repararse pese a los daños que exhibe.

En un costado del antiguo terminal de Fajardo, está Santa María, que fue llevada al varadero de Saint Thomas, en agosto de 2018, y la trajeron remolcada hace solo un mes, según la ATM. Para ello, fue necesario pagar un remolque por $32,000 porque el varadero no garantizaba la seguridad de la nave ante el paso reciente de la tormenta Karen. Pero los motores de la embarcación los dejaron en Saint Thomas.

Mientras los empleados de la ATM esperan por los motores de la Santa María, Pérez dijo, por escrito, que como el trabajo no se completó, se enviaría la nave nuevamente a Saint Thomas. “Esperamos tener la embarcación de vuelta a Ceiba en alrededor de seis a ocho semanas”, estimó.

Previamente, la titular de la ATM había dicho que la lancha debía entrar en funciones este mes.

Agregó que están “en el proceso de adquirir dos embarcaciones nuevas: una de carga y pasajeros, y la otra de pasajeros”, pero no mencionó para cuándo ni a qué costo. Tampoco la ATM tiene el dinero para comprarlas.

En Ceiba, permanecen las embarcaciones Isla Bonita y Cayo Largo, constató este diario. Cayo Largo se averió -por segunda ocasión en menos de una semana- y aguarda por piezas para su reparación.

“Esto no es mantenimiento, es que se daña y hay que arreglarla”, denunció un empleado de la ATM.

Isla Bonita debió haber ido a dique seco en junio de 2018, pero a petición de la ATM, la Guardia Costera le concedió varias extensiones para que siguiera en funciones. Ahora, desde agosto, permanece detenida en el muelle de Ceiba en espera de $4 millones para el dique seco.