La isla municipio de Culebra figura como el único pueblo de Puerto Rico sin casos reportados de COVID-19, según el más reciente informe del Departamento de Salud.

Hasta ayer, la agencia mantenía a Culebra y Maricao como las dos jurisdicciones sin contagios del nuevo coronavirus, pero a este último se le sumó hoy, sábado, un caso positivo.

La líder comunitaria de Culebra Dolly Camareno validó a El Nuevo Día el reporte de Salud al destacar que el logro por mantener a la isla libre de COVID-19 se debe tanto a la administración municipal, como a la población en general.

"Hemos sido bien diligentes en términos de mantenernos libre de contagios. El alcalde ha sido bien proactivo en detener el flujo de turistas en la isla, mientras que el resto de la población respeta las órdenes de toque de queda tan pronto suenan las sirenas a las 7:00 de la noche y tampoco visitan a nadie por evitar", expresó en entrevista telefónica.

Este medio intentó contactar al alcalde de Culebra, William Iván Solís, pero al publicar esta historia no había contestado.

De acuerdo con Camareno, la población de la isla municipio solo ha evidenciado dos problemas durante la emergencia: el reclamo de comerciantes y dueños de Airbnb, así como el flujo de lanchas para el transporte con la isla grande.

"Algunos de los problemas que se han suscitado ha sido con los Airbnbs porque el alcalde busca mantener esto lo más hermético posible y al regular el turismo no se pueden alquilar estos espacios, pero entendemos que se está trabajando con eso. Comoquiera los turistas entienden y muchos se han ido, otros vienen en sus yates y se quedan por allá, para evitar el contacto físico", contó Camareno.

"Ahora, el mayor problema es con las lanchas porque la única que está atracando aquí es la de carga y nos limitan el uso para ir a la isla grande. Las lanchas privadas para cargar pasajeros no está viniendo. Muchos de nosotros, me incluyo, hemos perdido citas médicas en la isla grande debido a este problema y otras personas no pueden recibir a su ama de llaves y enfermeros que vienen", añadió.

Camareno, sin embargo, desconoce si el alcalde sostiene conversaciones con la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para resolver el problema con el flujo de pasajeros.

"Ojalá y sí se esté haciendo. De lo contrario, le pedimos a la directora (de la ATM) Mara Pérez que reconsidere y envíe lanchas de pasajeros, porque aquí no hay farmacia y si pasa cualquier cosa no podemos ir a la isla grande, porque nos están bajando de las lanchas", acotó.

Por su parte, la directora de la ATM, Mara Pérez, rechazó que se esté limitando el acceso a que residentes utilicen el servicio de lanchas y, en su lugar, afirmó que sí se han realizado cambios en los viajes, pero "por petición de los alcaldes".

"El alcalde de Culebra es quien nos ha pedido modificar la logística de los viajes porque quiere mantener un control con el manejo de la emergencia. Siempre y cuando esté dentro del marco legal, nosotros no tenemos problema, pero ahora mismo sí hay viajes de pasajeros desde Culebra a Ceiba de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana, precisamente para que vayan a sus citas médicas y realicen sus diligencias", explicó la funcionaria en entrevista telefónica con este medio.

"El servicio de lanchas es prioridad ahora mismo para pasajeros. El cambio que hemos hecho, incluso, es que todo el que vaya a usar el servicio tiene que mostrar algún tipo de identificación para poder abordar. En caso de que haya otro tipo de persona que requiera un viaje a las islas se considera de otra manera y tiene que ser autorizado por los alcaldes", abordó.

El Departamento de Salud sumó hoy 47 nuevos casos únicos positivos a COVID-19, por lo que el total se elevó a 2,589 casos en la isla.