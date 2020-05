Luego de poco más de dos meses, el Departamento de Salud reportó hoy, viernes, que la isla municipio de Culebra tiene uno de los 161 nuevos contagios de COVID-19 que fueron reportados en el informe diario.

Culebra era el único pueblo sin casos positivos a coronavirus desde que comenzó la cuarentena.

Con esta suma la cifra de casos únicos positivos confirmados en Puerto Rico aumentó a 3,647, que se desglosan en 1,835 mujeres y 1,812 hombres.

Este es el quinto viernes consecutivo en el que Salud reporta más de cien contagios. La primera ocasión fue el 2 de mayo cuando la agencia informó sobre 182 casos, el 8 de mayo con 125, el 15 de mayo con 115 y el 22 de mayo con 117 casos.

De los 161 nuevos casos, 13 fueron revelados mediante pruebas moleculares, por lo que el total de resultados únicos positivos reportados luego de este examen es de 1,293. Los resultados de pruebas serológicas (rápidas) suman 2,354, tras registrarse 148 nuevos casos únicos positivos por dicha prueba.

No obstante, el informe no cuenta con el total de pruebas realizadas en la isla y el Departamento de Salud no actualiza esa cifra desde hace una semana. La última vez que el secretario de Salud, Lorenzo González, informó el total de pruebas realizadas dijo que la cifra superaba las 80,000.

Asimismo, el Sistema de Vigilancia de Salud reportó la muerte de un hombre de 71 años de la región de Bayamón, que elevó a 132 el total de fallecimientos.

"El Registro Demográfico no reportó muertes certificadas mediante criterio clínico y documentadas por un profesional médico en actas de defunción, según sugerido por las guías del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades", indicó la agencia en un comunicado de prensa.

Con las fatalidades añadidas, el total de los decesos registrados a través del Sistema de Vigilancia es 62 y las reportadas a través del Registro Demográfico suman 70.

La agencia, sin embargo, no informó la muerte de una joven de 27 años que falleció el pasado miércoles a causa del nuevo coronavirus. La información fue confirmada por el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, quien precisó que esta permaneció en coma por varias semanas.

"Es importante recordar que cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte, se verá reflejado en informes posteriores", estableció Salud en su comunicado.

Por otro lado, la cantidad de pacientes hospitalizados por el virus bajó a 101, lo que se traduce en 19 menos que ayer. De ese total, 12 permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos y cinco están conectados a un respirador artificial. Hasta hoy los hospitales cuentan con 2,766 camas y 829 respiradores artificiales disponibles para adultos.

De los 78 municipios, San Juan permanece con el mayor número de casos por la enfermedad con 516 contagios, seguido de Bayamón (222), Guaynabo (190) y Carolina (154).