Ciudadanos y organizaciones partidarias de la industria de peleas de gallos en la isla marcharon hoy hasta el Capitolio y La Fortaleza para exigir una vez más que se revierta la prohibición recientemente aprobada por el gobierno federal a través de la Ley Agrícola.

La manifestación, convocada por el grupo Yo También Aporto, partió a eso de las 11:00 a.m. desde el área de El Escambrón, con una gran pancarta de la organización, destacando que las peleas de gallos representan su cultura y sustento.

Gritando consignas como "Yo no me quito" y “La industria se respeta”, cientos de galleros y protestantes, junto a alcaldes y legisladores, hicieron una primera parada en la Casa de las Leyes y, posteriormente, marcharon hasta La Fortaleza.

“Exageradamente satisfecho (con la respuesta). Gracias a Dios que no s escucho para poder demostrar que somos más de lo que la gente piensa. Hay muchos que están trabajando y me dijeron que no podían venir. Ya sobrepasamos los 10,000 y vienen más guaguas por ahí”, manifestó un gallero a preguntas de este medio.

Las galleras de diversos municipios de la isla son representadas en la marcha que también une a comerciantes que se afectarían indirectamente por la prohibición. Entre los municipios representados está Cabo Rojo, Hormigueros, San Germán, Manatí, Vega Baja, San Lorenzo, Naranjito, Comerío, Mayagüez, Adjuntas y Guayama.

A eso de la 1:00 p.m., la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se unió a la manifestación en la Plaza de Armas, frente a la alcaldía.

"¿Dónde están las mujeres galleras? ¿Dónde están los galleros y galleras de Puerto Rico?", manifestó Cruz entre la multitud, al tiempo que aseguró que la lucha no era una política, sino cultural y económica.

La ejecutiva municipal también recalcó que la policía municipal no intervendrá en actividades de la industria y sostuvo que los alcaldes de Mayagüez y Cayey piensan decretar la misma ordenanza en sus municipios.

Mientras, desde las 10:00 a.m., la comisión de Recreación y Deportes y Agricultura; y la comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presididas por los representantes José “Ché” Pérez Cordero y Joel Franqui Atiles, respectivamente, llevaron a cabo una vista pública conjunta en torno a la Resolución de la Cámara 1213, para investigar la evolución y desarrollo de las peleas de gallos en Puerto Rico.

Asimismo, discutieron su impacto en la economía, facilidades deportivas y regulaciones existentes y las acciones gubernamentales necesarias para ayudar a dicho sector durante el periodo de transición decretado tras la prohibición.El Departamento de Recreación y Deportes, Miembros de la Industria Gallística, la Asociación Cultural y Deportiva de Gallo Fino de Pelea fueron citados a deponer.

El pasado 20 de diciembre, el presidente Donald Trump estampó su firma en la medida que establece política pública sobre subsidios y asignaciones agrícolas y que incluía la prohibición de esta actividad, pese a un intenso cabildeo por parte de las autoridades locales para excluir a la isla del proyecto de ley.

Relacionados: El municipio de San Juan no intervendrá con la industria de las peleas de gallos

La Cámara baja aprobó el pasado martes una resolución concurrente para solicitarle al Congreso deEstados Unidos que se revierta la veda a las peleas de gallos para Puerto Rico y demás territorios o que se apruebe una moratoria de cinco años para facilitar el proceso de transición.

En la isla hay 82 galleras activas en 53 municipios. Según ha trascendido, la industria sustenta cerca de 27,000 familias y genera sobre $18 millones.