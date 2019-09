El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos "Charlie" Delgado Altieri, calificó este miércoles como “mogollero inservible” el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

De paso, dijo que, de resultar electo, eliminaría el DSP que fue creado mediante ley.

“Es más que evidente que el DSP no está funcionando, y lo que ha hecho es empeorar la situación en los siete negociados que pertenecen a esa sombrilla”, dijo el también alcalde de Isabela.

“Que sepa el país que, cuando me convierta en gobernador, una de mis primeras acciones será eliminar ese ‘mogollero’ que no ha tenido el más mínimo resultado”, sentenció Delgado Altieri.

Además, emplazó al liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legislatura a que apruebe el proyecto de la Cámara 1466 de la autoría del representante Ramón Luis Cruz Burgos. La medida busca que se restituyan las agencias de seguridad que ahora se encuentran bajo el DSP.

“El único resultado que ha tenido la creación de esta sombrilla burocrática ha sido más contratos, más empleados de confianza, y más acomodos políticos. Es decir, el DSP es un despilfarro de fondos públicos, ya que ese dinero muy bien podría estarse utilizando para tener más policías en lo cuarteles de los municipios que, en muchas ocasiones, no cuentan con el personal suficiente”, sostuvo Delgado Altieri.