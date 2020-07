La exsecretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, aseguró esta mañana que le tomó por sorpresa la solicitud de renuncia que le hiciera ayer la gobernadora Wanda Vázquez a través del secretario de la gobernación, Antonio Pabón.

En una breve entrevista con El Nuevo Día, Longo Quiñones sostuvo que no se reunió ayer con la primera ejecutiva y sostuvo que no tenía desavenencias con ella.

“Fue una determinación de La Fortaleza”, contestó Longo Quiñones al indicar que Pabón no le dio una razón para el despido.

“La entregué la carta según fue solicitada”, abundó. “Pero no quiero comentar más nada. Necesito regresar a la práctica privada y fue un honor servir a Puerto Rico”, agregó.

Longo Quiñones renunció a su plaza como fiscal federal para aceptar la posición de secretaria de Justicia.

“De verdad que me quiero limitar a lo que puse en la carta de renuncia”, contestó Longo Quiñones cuando este medio preguntó nuevamente sobre las presuntas desavenencias entre ella y la gobernadora que ayer fueron publicadas por varios medios y periodistas .

“No me dieron una razón y tiene que entender que ayer fue un día profesional y personalmente difícil para mí. Me voy a tomar mi tiempo y me voy a limitar a mi carta”, agregó.

En la misiva de renuncia, Longo Quiñones se limitó a describir los logros en la dependencia y, en torno a la renuncia, se limitó a confirmar que se le solicitó y que buscará “nuevas oportunidades de crecimiento profesional”.

Según fuentes de El Nuevo Día, la gobernadora Vázquez no quería que Justicia continuara con la pesquisa que realiza sobre la compra de pruebas de COVID-19 que involucra a varios funcionarios de su administración. Además, la agencia realiza una pesquisa sobre la repartición de suministrados por parte de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia y presuntas irregularidades de su exadministradora, Surima Quiñones. Dicha pesquisa salpica a la senadora Evelyn Vázquez, simpatizante de la candidatura de la gobernadora.