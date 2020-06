Vecinos y líderes ambientales de la comunidad Playuela, en Aguadilla, alertaron hoy, jueves, sobre la acumulación excesiva de basura en la playa Peña Blanca tras la flexibilización de las restricciones para combatir la pandemia de COVID-19.

La playa, también conocida como “Wishing Well”, es famosa entre los surfistas. Pero ahora, que el oleaje está calmado, comenzó a recibir visitas, lo que coincidió con la reapertura de áreas naturales y diversos sectores económicos anunciada por el gobierno.

“Los municipios no tienen personal (brigadas de limpieza), al igual que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Si la gente no se lleva la basura, se van a formar vertederos en todas las playas”, advirtió el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Ruperto Chaparro.

“El problema es que la gente tiene que aprender y entender que ya no es cuestión de echar la basura en un zafacón y dejarla en la playa porque vendrá alguien a recogerla. Tienen que llevársela”, recalcó.

(Suministrada)

Chaparro contó que, en diciembre pasado, los vecinos y líderes ambientales de Playuela solicitaron al Municipio de Aguadilla la instalación de letreros de orientación en Peña Blanca y otras playas del área. También, pidieron que se refuerce el recogido de desperdicios.

Hasta ahora, las solicitudes ciudadanas no han sido atendidas, pues permanecen ante la atención de la Legislatura Municipal aguadillana.

“La petición sigue pendiente mientras las condiciones siguen empeorando. En Puerto Rico, lamentablemente, no hay una cultura de playero. Mucha gente está yendo a las playas sin la conciencia de no ensuciar, de llevarse la basura y de no pasarles por encima a los nidos de tortugas. Hace falta educación, pero también es necesario que se hagan cumplir las leyes”, aseveró Chaparro.

El pasado 9 de junio, El Nuevo Día reportó que la brigada de mantenimiento de playas del DRNA asignada al área metropolitana solo tiene unempleado. Dicha brigada está a cargo de la limpieza de las playas de Piñones, en Loíza. En aquella ocasión, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, informó que hacía gestiones ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto para lograr la contratación de más personal.