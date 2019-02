Los senadores José Vargas Vidot y Juan Dalmau Ramírez y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, tronaron esta mañana, por separado, contra la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) al denunciar nuevas irregularidades en el transporte a las islas municipios de Vieques y Culebra.

En el caso de Méndez, dijo que está “harto” de que no se atienda con la premura que requiere el asunto y dijo, como ha sostenido en el pasado, que no descarta citar próximamente a una sesión de interpelación al director ejecutivo de la ATM, Juan Maldonado, para que "explique la plétora de contratiempos que han surgido en las pasadas semanas relacionadas a este vital servicio".

La interpelación es el acto de interrogar a un miembro del gabinete por parte de los miembros del poder legislativo a acerca de uno o varios temas con el objetivo de clarificar dudas o confirmar sospechas y así realizar una recomendación al gobernador sobre la capacidad de dicho funcionario.

“Estoy cansado, estoy harto de escuchar casi todos los días situaciones relacionadas con la transportación marítima y la falta de acción por parte de la ATM para solucionar estos asuntos. Basta ya con delegar a los viequenses y culebrenses a un segundo plano. No quiero más excusas, no quiero más promesas, no quiero más palabras, quiero y exijo acción concreta hoy mismo. Este asunto se va a solucionar ya”, comentó el presidente de la Cámara en declaraciones escritas.

Durante el fin de semana salió a la luz pública que no se encuentran en funcionamiento los ferries de carga entre el nuevo terminal ubicado en el municipio de Ceiba y ambas islas municipio, dificultando así la transportación marítima.

“Realmente no existe excusa alguna para este disloque, ninguna. No se puede continuar notificando de cambios de horario a última hora tampoco. Las prioridades de la ATM deben ser la transportación de los residentes de Culebra y Vieques, al igual que su carga. Siempre tiene que haber disponibles lanchas para suplir ese servicio. Además, se debe contar con una flota suplementaria para que, en caso de una avería, no se afecte el servicio”, agregó Méndez.

En el caso de Vargas Vidot, denunció esta mañana que la ATM se quedó sin lanchas para ofrecer el servicio de pasajeros y de carga desde Ceiba a las islas municipio de Vieques y Culebra.

Sólo se ofrece servicio de pasajeros en dos lanchas privadas, dijo el senador en una improvisada conferencia de prensa en el Capitolio.

Una de las lanchas tiene capacidad de 64 pasajeros y otra de 49.

“Oficialmente estamos emplazando a todo el gobierno, ya no nos da el ánimo de emplazar al señor Juan Maldonado (director de ATM) porque el servicio de ATM hacia Vieques y Culebra no es que ha sido desordenado, es que es un abuso de inmensas proporciones”, dijo Vargas Vidot.

“Hoy, en estos momentos, de las 11 embarcaciones, ninguna está viable para carga. La lecha, las provisiones, la gasolina…”.

“Todo este fin de semana los residentes de Vieques y Culebra me han enviado correos electrónicos desesperados. Hay equipos de pelota que ese han quedado varados, iglesias enteras con sus feligreses”, agregó.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la ATM.

Dalmau Ramírez, por su parte, denunció que Maldonado alquiló el servicio de lanchas a "un millonario".

Así se expresó el senador independentista ante las denuncias hechas por líderes viequenses en el sentido de que las embarcaciones destinadas para transportación pública se han utilizado para fines privados.

"Ante esta denuncia hemos radicado la Resolución del Senado 997 para ordenar la realización de una investigación exhaustiva, no sólo de esta seria denuncia del uso de las embarcaciones para lo que no están destinadas, como lo es el alquiler de las mismas para la celebración de una boda de un millonario, sino para ampliarla e investigar la naturaleza del contrato entre Puerto Rico Fast Ferries y la ATM", indicó el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño.