El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió esta tarde una advertencia sobre los viajes en cruceros para ciudadanos estadounidenses, especialmente para quienes tienen condiciones de salud existentes.

“Los ciudadanos americanos, particularmente quienes tienen condiciones de salud previas no deben viajar en cruceros”, publicaron en su página web.

Según destacan, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) notó un aumento en el riesgo de contraer el coronavirus (Covid-19) en quienes están en cruceros.

“Para evitar la expansión del virus, muchos países han implementado medidas estrictas de revisiones y han negado la entrada de barcos a sus puertos y el desembarque de pasajeros. En otros casos, se ha permitido que los pasajeros desembarquen, pero se han puesto en cuarentena”, dijeron en su publicación.

Esa entidad dijo que además de no viajar en cruceros, ese tipo de personas en riesgo debe evitar los viajes que no sean indispensables, alejarse de lugares con multitud, evitar viajes largos en avión y que si tienen viajes separados, deben comunicarse con las compañías de crucero. También puede comunicarse con su agente de viajes o con quien reservó sus vacaciones.

La noticia no tomó por sorpresa a miembros de la industria de viajes, por considerarla que ya se había hablado sobre el tema. “Eso habla particularmente de personas con condiciones preexistentes y eso se ha dicho desde el día número uno, lo que acaba de salir del Departamento de Estado no es nuevo y especifica que es para ese tipo de personas”, dijo Daphne Barbeito, presidenta de Cruceros To Go y portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico.

“Esas personas deben protegerse más que todo el mundo y eso no es solo para el coronavirus, sino para cualquier enfermedad transmisible, pero tengo que reconocer que lo me preocupa es la falta de información o el mensaje incorrecto que están teniendo muchos viajeros. Esto no implica que la gente no debe viajar en cruceros como medida general”, indicó la experta.

Barbeito indicó que la industria de cruceros es una en que continuamente se está aprendiendo, y en la que se implementan mejores prácticas cada día.

“Después del caso del Diamond Princess en Asia, donde se contagiaron los primeros viajeros de cruceros, se ha aprendido muchísimo, y ya lo estamos viendo con lo que está pasando con el barco que está ahora en California”, dijo refiriéndose a pasajeros del Grand Princess que están esperando aprobación para desembarcar luego de que se detectaran 21 casos positivos de coronavirus a bordo.

“Me resulta curioso el que solamente estos casos se están dando en los barcos de Princess Cruises, ya que hoy también el Regal Princess se encuentra en Ft. Lauderdale a la espera de ser aprobado su desembarque, aunque no se ha confirmado ningún caso de coronavirus”, explicó. De acuerdo con ella la capacidad diaria de pasajeros de cruceros es de más de medio millón de personas y la cantidad de contagiados y mortalidad por coronavirus, es ínfima.