El designado secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, sostuvo hoy ante la Comisión de Nombramientos del Senado que -de ser confirmado por la Cámara Alta- sus esfuerzos estarán dirigidos a agilizar los beneficios de los miles de participantes que tiene la agencia, específicamente a los cerca de 36,000 individuos que solicitaron la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ante la emergencia generada por el COVID-19 y siguen a la espera de una respuesta.

Para acelerar el proceso, dijo, distribuirán parte de las solicitudes pendientes entre las regiones que han completado las transacciones nuevas que tenían ante su consideración y así reforzar aquellas áreas con un alto volumen de peticiones, como es el caso de Bayamón, San Juan y Carolina.

Una de las regiones con más retrasos, reconoció, es la de Mayagüez, donde hubo que cerrar la oficina ante el reporte de un caso positivo de COVID-19. Esos casos fueron trasladados a la región de Guayama. “Tenemos que agilizar los beneficios para que lleguen a nuestros participantes. En el área del PAN se han atendido 91,000 solicitudes de las 127,000 que se recibieron…sigue siendo un número, para mi alto, pero vamos a trabajarlas. Lo importante es que los servicios lleguen a la ciudadanía, cuidando y velando por nuestros compañeros de trabajo que tenemos que darle las debidas medidas de seguridad”, expuso.

Las expresiones de López Belmonte se dieron durante la celebración de una vista pública de la Comisión de Nombramientos, presidida por el senador Héctor Martínez, que evaluó su designación. Además de Martínez, participaron del proceso los senadores por el Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado y Eduardo Bhatia; y su homólogo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Berdiel.

“Lo importante es que usted tenga el compromiso, la sensibilidad y la firmeza con estas nuevas funciones”, le recordó el senador Martínez.

Durante el intercambio, López Belmonte, quien no está ejerciendo como interino, no supo responder a varias de las preguntas hechas por los legisladores, como cuántos menores están listos para ser adoptados y qué porciento de los referidos que llegan a través de la línea de emergencia son por agresión sexual. Sí confirmó que la agencia tuvo que devolver al gobierno federal una partida de fondos cuya fecha de utilización había caducado. Sin embargo, no supo responder cuánto fue el monto sin usar.

“Lo que queremos es servir al pueblo, que todo fluya como debe fluir y que el servicio no se estanque. Soy una persona que me gusta servir a los demás y mi visión administrativa entiendo que es lo que le está haciendo falta ahora mismo a la agencia para poner los recursos donde tienen que estar y el trabajo fluya más rápido”, dijo.

Ante los señalamientos hechos por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social que cuestionó las competencias de López Belmonte para dirigir la agencia, el designado sostuvo que respeta la diversidad de opiniones, “Si vemos en el Departamento, históricamente, han sido muy pocos los trabajadores sociales que han estado dirigiendo. Si ha habido dos o tres, han sido muchos, pero no importa. Vamos a escuchar a todos los sectores, vamos a que todos nos aporten sus ideas”, sentenció.

López Belmonte tiene un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR). También posee una certificación de negociador de conflictos laborales de empleados públicos y otra de coach de vida, la cual obtuvo en el 2019. En el sector público, su primera experiencia fue como administrador auxiliar de planificación y presupuesto en la Administración para el Sustento de Menores (Asume). En el 2009 fue subsecretario del Departamento de la Familia, posición que ocupó por poco menos de un año.

Entre el 2010 y 2015 trabajó en el municipio de Bayamón. Posteriormente, dijo, se trasladó al mercado privado.

Actualmente, dijo, no tiene contrato con ninguna agencia pública, aunque en el 2017 mantuvo un acuerdo de dos meses con el Departamento de la Familia para el desarrollo del presupuesto.

La vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Lydael Vega Otero, sostuvo hoy en declaraciones escritas que López Belmonte no cuenta con la preparación y experiencia profesional para comprender las complejidades sociales que enfrentan las personas que requieren de los servicios de la agencia.

“Todo el país conoce que las situaciones de vulnerabilidad económica y psicosocial han aumentado la cantidad de familias que requieren de los servicios que ofrece esta agencia. Requerimos de una persona que comprenda estas complejidades para que las determinaciones administrativas sean cónsonas con las necesidades y derechos de la ciudanía”, dijo Vega Otero.

Bhatia, por su parte, abordó a López Belmonte sobre la visión de la agencia y si esta perpetúa la pobreza versus la independencia. El nominado sostuvo que hay grupos, como los adultos mayores y las personas con diversidad funcional, que requieren la ayuda para sobrevivir. No obstante, hay otras personas que sí se deberían encaminarse a la autosuficiencia, aunque en este momento la situación social y económica limita esa posibilidad, argumentó.

“No hay empleo, estamos en medio de una pandemia y es un poco difícil que podemos sacar a la frente de la dependencia, pero sí estamos enfocados en que suplementemos la necesidad y no seamos la base de su sustento…pero so proyectos que nos van a tomar tiempo son de largo y mediano plazo”, señaló.

Bhatia le aconsejó tener mucho cuidado y a ser justo con todo el mundo. “La gente está cansada del favoritismo”, sostuvo.