La decisión judicial que le concedió a Pablo Casellas un nuevo juicio y la posibilidad de salir de la cárcel con una fianza de $2 millones, además de las dudas presentadas por representantes de la mayoría y otros sectores, provocó que se detuviera la discusión en la Cámara de Representantes del proyecto que le reconoce carácter de retroactividad a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre veredictos unánimes, supo El Nuevo Día.

Tan reciente como ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez dijo en una entrevista que esperaría el informe de la Comisión de lo Jurídico sobre dos proyectos que contemplan la retroactividad. Sin embargo, fuentes de este medio indicaron que el presidente cameral no favorece esta disposición.

Según Charbonier, solicitó a Méndez que convoque a los representantes para hablar de las medidas. De hecho, el caucus se reúne nuevamente este lunes, pero para atender el nombramiento del Elmer Román como secretario de Estado. Charbonier dejó claro que le interesa discutir el tema en dicho encuentro.

Algunos representantes de mayoría que mostraron preocupación sobre el carácter de la retroactividad son Gabriel Rodríguez Aguiló, José Aponte Hernández y José "Pichy" Torres Zamora.

"Quiero que se celebre un caucus para resolver esta situación. Yo creo que se debe de aplicar la retroactividad como un asunto de justicia y como se hace en los proyectos. Que por lo menos se le dé la oportunidad al convicto de plantear el asunto ante el tribunal aunque sentencia sea final y firme. ¿Pero cómo lo vamos manejar? Hay algunas personas que, por lo que está pasando públicamente, con el caso de Casellas, pues tienen un temor de votar a favor de eso y lo han dicho. Yo soy un voto y no voy a obligar el voto de ningún representante", comentó la representante.

"No puedo forzar el voto de los compañeros. Si decidimos en esa reunión y decidimos que la discusión es que no se vote por eso, pues no", agregó. "No tengo prisa", sostuvo al aludir a cómo se acerca el fin de la última sesión legislativa del cuatrienio.

Charbonier comunicó ayer la situación al presidente del Senado. De acuerdo con la representante, Thomas Rivera Schatz le indicó que se podía "discutir el asunto".

"Es bien difícil explicar esto en cuestión de derecho y que el pueblo lo entienda", afirmó Charbonier, quien le adjudicó comentarios "desinformados" a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, quien equiparó las medidas a una especie de indulto a convictos que fueron encontrados culpables, por mayoría, en casos donde no se impugnó la prueba.

"No quiero seguir manejando esta situación a nivel público cuando tengo que combatir tanta desinformación y mentira", sostuvo Charbonier.

Charbonier celebró una vista pública el martes para atender el Proyecto del Senado 1950, cuando escuchó tanto a víctimas de delitos, abogados de defensa, la Sociedad para la Asistencia Legal y el Departamento de Justicia. La legisladora indicó que no celebrará vistas adicionales. La medida obliga a los jueces, con solo tener ante sí una petición de nuevo juicio basado en un veredicto de mayoría, ordenar un nuevo proceso para los convictos.