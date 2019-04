La exsecretaria de Educación (DE) Julia Keleher anunció su regreso oficial a la esfera de negocios privados como "consultora independiente", según consta en la actualización más reciente de su perfil profesional en el portal LinkedIn.

En la descripción de su trabajo como consultora a partir de este mes de abril, Keleher ofrece servicios asesoramiento estratégico y apoyo en la planificación para producir un cambio transformador. La extitular destacó asesoramiento a los líderes del gobierno y funcionarios electos o designados, sobre el desarrollo de estrategias, tácticas, enfoques de gestión fiscal y planes operativos para facilitar el logro de objetivos de política pública, así como 'maximizar el impacto social positivo".

"Después de desempeñarse como secretaria de Educación en Puerto Rico de 2017 a 2019, Julia volvió a la consultoría, ampliando su enfoque y su base de clientes más allá de la educación y la administración. Ha dedicado 20 años de su vida a mejorar las oportunidades educativas para niños y mejorar la efectividad del gobierno", destaca en su perfil. "Tiene experiencia a nivel federal, estatal y local, y ha diseñado y liderado importantes iniciativas de transformación en una variedad de contextos".

Keleher ocupó el cargo de secretaria de Educación hasta el 2 de abril y dos días después renunció al contrato por el que devengaba $250 mil al año con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). A principios de este año comenzó a indagar sobre la posibilidad de establecer negocios, mientras ocupaba aún su puesto como secretaria.

El 18 de enero de 2019, cuando aún ocupaba la silla como titular del DE, consultó si existía algún inconveniente con que ella rindiera servicios a través de la compañía Solution Partners, LLC, con sede en Washington D.C., creada por ella y de la cual funge como presidenta. La extitular tenía interés en traer la empresa a la isla, por medio de la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20), publicó El Nuevo Día el pasado martes.



Unas semanas antes, el 6 de enero, Keleher emitió una consulta inicial en la que explicaba a la OEG las vías por las cuales le interesa obtener contratos. Manifestó la posibilidad de contratar con alguna empresa, organización sin fines de lucro o universidad estadounidense. Keleher sostuvo que los servicios que habría brindado a las entidades no guardarían “relación alguna con su rol comosecretaria del DE, sino de compartir sus experiencias y aprendizaje”, de acuerdo a la carta de respuesta de la OEG.



Mencionó como ejemplo brindarle servicios de consultoría al National Governors Association, a agencias estatales de educación o distritos escolares. Manifestó también la posibilidad de contratar con alguna universidad estadounidense con interés en hacer investigaciones o proyectos en Puerto Rico, como la American University, The George Washington University o University of Pennsylvania, según la OEG.