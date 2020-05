A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Nelson Vázquez acudió este lunes al Cementerio Nacional, en Bayamón, como lo ha hecho durante los pasados años en el Día de la Recordación desde que completó su última misión como parte del Ejército de los Estados Unidos.

“Esta es mi tradición en el Día de la Recordación, estar aquí, y parte de mi responsabilidad como veterano”, afirmó el hombre de 57 años, mientras contemplaba la lápida de quien describió como un hermano. “Los dos nacimos en Nueva York y llegamos Puerto Rico jovencitos. Lo conocí en la escuela. Yo me fui al ‘Army’ cuando nos graduamos de escuela superior, él se fue al ‘Coast Guard’, siempre estuvimos en contacto”, relató.

Pero su amigo de toda la vida se enfermó en una misión y no pudieron reencontrarse en la isla, como habían planificado. “Él regresó a casa en una caja”.

Vázquez, de Toa Baja, también recordaba hoy a otros dos amigos veteranos allí enterrados.

La Administración Nacional de Cementerios (NCA, por sus siglas en inglés) había anunciado que los 142 cementerios nacionales del Departamento de Asuntos del Veterano (VA, por sus siglas en inglés) estarían abiertos durante el fin de semana del Día de la Recordación, advirtiendo a los visitantes que debían cumplir con las medidas de protección establecidas a nivel estatal y por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ante la pandemia del coronavirus.

“Si no, yo brincaba la verja porque esta es mi tradición. Yo tengo que estar aquí hoy, esta es mi misión”, sostuvo Vázquez.

En el cementerio la cantidad de visitantes era mínima cerca del mediodía. Las personas estacionaban sus vehículos lo más cercano posible a la lápida de su ser amado y caminaban directo al lugar. Al menos los individuos observados por este medio utilizaban su mascarilla y no parecía haber inconvenientes con las medidas de distanciamiento social.

María Mojica Martínez, de 69 años, visitó hoy la tumba de su mamá y su papá, un veterano de la Guerra de Corea. Explicó que por razones ajenas a su voluntad no había podido llegar hastael cementerio a principios de año, luego la amenaza del COVID-19 empeoró la situación.

“Yo no esperaba que abrieran porque como las cosas están tan difíciles… pero tan pronto me enteré de que iban a abrir el cementerio, como no había podido venir en lo que va de año, pues dije, ‘para allá voy’. En el año venimos tres y cuatro veces, pero este año no habíamos podido venir”, expresó la mujer residente de Carolina.

Albert Michael Blas, junto a la tumba de su papá Alfred Blas. (David Cordero)

“Para mí simboliza mucho. Mi papá y mi mamá nunca van a salir de mi vida y de mi pensamiento, y tengo que venir a recordarlos”, relató.

El contexto del COVID-19 tampoco frena los procesos personales de cada individuo, con la vida misma. Albert Michael Blas, de 54 años, explicó que hacía años que no visitaba la tumba de su papá, un veterano de la Marina de los Estados Unidos.

“Después de haber superado muchas cosas, me di cuenta de que hoy era el día de estar aquí. No es que me gusten las lápidas. Tiene que ver conmigo y con mi corazón”, manifestó el hombre residente de Guaynabo.

“Él me crió como un ‘marine’ toda la vida hasta los 20 años, y no tuve que pasar por el Ejército para saber lo que es esa vida. Me dio un training de chamaquito que yo no se lo daría a mi hijo”, contó Blas, al recordar a su papá.

Más allá de las medidas establecidas por las autoridades, algunos visitantes señalaron la importancia de que cada cual, de modo individual, aplique las medidas de protección y prevención.

“Uno mismo se cuida. Esto del COVID es una cosa personal, aunque haya unas pautas del gobierno, yo creo que cada uno se cuida uno mismo”, enfatizó Marta Torros Marxuach, quien visitó el cementerio junto a su esposo Gilberto Marxuarch, un matrimonio de 55 años de casados. Los papás de ambos son veteranos, así como el abuelo de Gilberto.