El padre de Germán Alejandro Ortiz fue asesinado hace siete años en medio de un robo, suceso que le dejó heridas que apenas han comenzado a sanar. Hace cinco años que los asesinos de la víctima fueron encarcelados, pero dos proyectos de ley podrían echar por la borda el veredicto.

“Ya el proceso emocional empezó. Es un dolor que se revive”, dijo Alejandro Ortiz esta mañana en la llamada Plaza de la Democracia frente al Capitolio, donde un grupo de fiscales, sobrevivientes de delito y personas que asisten a víctimas de delitos se congregó para protestar en contra de dos medidas que buscan aplicar retroactividad a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos plasmada en el caso Ramos vs. Luisiana. En esencia, la opinión de los jueces dispone que todo veredicto de culpabilidad por jurado deberá ser alcanzado por unanimidad, pero la Legislatura de Puerto Rico busca aprobar medidas que extenderían el efecto de esta decisión judicial a casos con sentencias finales y firmes.

Este es el caso del padre de Alejandro Ortiz, quien llevaba su mismo nombre. Los asesinos fueron encontrados culpables por mayoría, no por unanimidad.

“En cierta manera estábamos sanando ese golpe tan fuerte, que será para toda la vida, pero esto es revivirlo. Me siento como el primer día otra vez y es algo que no se puede tolerar ni aceptar”, dijo Alejandro Ortiz en entrevista con El Nuevo Día. “Entendemos que, si el proceso del juego cambia de ahora en adelante, pues son las reglas que hay que seguir, pero retroactivo no tendría sentido porque es darles la llave a unas personas que ya intentaron salir (en proceso de apelación) y no se les permitió. El mismo sistema no lo permitió y ahora se les daría la llave para salir a la calle y estaríamos en riesgo”.

Decenas de fiscales llegaron esta mañana al Capitolio para expresarse en contra del Proyecto del Senado 1950, que será visto hoy en una vista de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. También está sobre la mesa, pero en el Senado, el Proyecto de la Cámara 2476.

Ambas piezas legislativas buscan lo mismo, hacer aplicable la regla del veredicto unánime a casos finalizados en que el veredicto del jurado fue por mayoría. La media del Senado obliga a los jueces a otorgar la moción de nuevo juicio, mientras que el proyecto de la Cámara dispone que un veredicto por mayoría será una de las razonas para que un juez pueda otorgar este mismo recurso.

Uno de esos casos es el crimen de Frances Minelli Feliciano Capas, asesinada por su pareja, Kevin William Díaz Olán en el 2013. La fiscal de distrito Marjorie Gierbolini llegó al Capitolio con una pancarta que incluía una foto de la joven, que murió a los 17 años.

“Estamos denunciando que vamos a tener que volver a ver los casos nuevamente, cuando muchos de estos casos tienen 10 a 15 años y ya la prueba, lamentablemente, muchos de los peritos han muerto, no está disponible. Tendría prácticamente el efecto de que no vamos a tener la prueba para sostenerlos. Cuando se vieron esos casos se vieron bien, se les dieron las garantías constitucionales y ya hubo un veredicto final y firme”, dijo Gierbolini.

Para la psicóloga social Mercedes Rodríguez López, el efecto de la retroactividad será “devastador”.

“La mera posibilidad de que estas personas tengan un nuevo juicio ya se convierte… esta es la pesadilla. Le cae del cielo al acusado convicto, pero es la desgracia de las víctimas y sus familiares en términos de su seguridad la situación de desamparo en que se encontraban y ahora están más desamparadas”, dijo a El Nuevo Día.