A horas de su radicación, el Senado consideró y aprobó hoy por descargue una medida legislativa que hace retroactiva la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaró inconstitucional las convicciones por jurado que no fueran unánime.

La medida -llevada a votación por pase de lista- fue aprobada de forma unánime con 27 votos.

“Lo cierto es que no deberíamos tener a ninguna persona cumpliendo por ningún delito sin que se le haya celebrado un juicio justo donde sus pares, de manera unánime, determinen su culpabilidad o no”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Según la propuesta legislativa, producto del trabajo de un grupo de abogados criminalistas de país, la ley sería retroactiva para aquellos acusados que al 20 de abril de 2020 su sentencia no fuera final y firme, y se encuentren cumpliendo la pena impuesta, así como para los convictos por un jurado en una votación no unánime y esté cumpliendo pena de reclusión.

En ambas instancias, agrega la medida, la persona podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia, una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. “El Tribunal se asegurará que el veredicto que alega el convicto no haya sido unánime, y de así constatarlo, podrá ordenar la celebración de un nuevo juicio”, lee el documento.

La medida establece que la ley no aplicará a aquellos cargos que obtuvieron veredictos unánimes, aunque en otros cargos hayan sido por mayoría. De igual forma, tampoco se podrá adjudicar en las instancias en que los acusados libre y voluntariamente renunciaron a su derecho a juicio por jurado o que se hayan acogido a una alegación pre acordada”.

Rivera Schatz adelantó que la medida recibirá el rechazo público de ciertos grupos. Negó, además, que se trate de una propuesta que facilite la exoneración. “Lo que estamos implementando es la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estamos estableciendo como cuerpo legislativo que no queremos a ningún ciudadano sin la oportunidad de tener un juicio justo”, señaló Rivera Schatz.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, sostuvo que las reglas incluidas en la medida legislativa recogen el espíritu de lo que es el derecho fundamental de un veredicto por unanimidad cuando se es juzgado por pares. “No podemos hacer la distinción de que es de hoy en adelante. Hay que tener la conciencia que hay personas que fueron juzgadas violentando ese principio de que quienes te evaluaron, te juzgaron y te condenaron lo hicieron sin unanimidad”, sostuvo.

“La aplicabilidad de esta regla no se limita al futuro. Correctamente incluye a todos aquellos a casos de convicción que ahora tendrán un nuevo juicio…es un paso que retoma una justicia necesario para los pasado por venir, pero también para aquellos que han pasado”, señaló Dalmau Ramírez.

El portavoz de Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, sostuvo que la acción realizada hoy por el Senado es la correcto. “Si la norma constitucional es que nadie debe ir a la cárcel si no es unánime, esto debe ser retroactivo y debe ser retroactivo a todas las personas que hayan sido convictas”, dijo al reconocer que esta determinación puede tener un efecto político.