El Departamento de Educación anunció que donará unas 110,000 libras de alimentos adquiridos para los comedores escolares, suficientes para proveer comidas para 3,000 personas, a dos organizaciones sin fines de lucro.

Tras recibir la aprobación del Programa federal de Distribución de Alimentos, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, explicó que se identificaron alimentos perecederos en los almacenes de la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición que no se estarán consumiendo debido al cierre de las escuelas públicas y privadas a las que sirven.

El Banco de Alimentos y el Salvation Army recibirán los productos, entre los que hay arroz, aceite, jamón y quesos, entre otros.

“Estos alimentos son productos sensitivos y se debe evitar que lleguen a la fecha de vencimiento”, expresó el secretario de Educación.

Hernández Pérez sostuvo que se han hecho inventarios de los productos en los seis almacenes de la Autoridad Escolar de Alimentos, la mayoría de ellos enlatados o no perecederos. No obstante, no se descarta donarlos también.