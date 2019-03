El más reciente informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos no presenta cambios respecto al reporte de la semana pasada, por lo que el por ciento de sequía moderada en la isla se mantiene en 30.38%.

Asimismo, el 86.86% continúa bajo condiciones anormalmente secas. La población estimada en las áreas de sequía es de 790,011.

Según el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología, aunque sectores del noroeste de la isla experimentarán lluvias de leves a moderadas durante la tarde de hoy, el patrón de condiciones secas continúa como es de esperarse para esta temporada. Estos aguaceros son producto de efectos locales y el calor diurno.

Durante la mañana, algunos aguaceros aislados afectarán la zona este. Mientras, las temperaturas máximas en zonas costeras estarán entre los medios a altos 80 grados Fahrenheit bajo un flujo de viento del sureste entre 10 y 15 millas con ráfagas más altas.

Jueves en la tarde: Se esperan aguaceros dispersos en el interior central y noroeste de PR con actividad aislada en el resto del área. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Cde9PVVhvn — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 21, 2019

El meteorólogo indicó además que para el área del embalse Guajataca no se espera lluvia significativa que aumente su nivel.

Según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el nivel de Guajataca se mantiene en 187.88 metros (ajustes operacionales). El embalse necesitaría alcanzar una altura de 191.5 metros para ubicarse en nivel máximo de operación establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tras el huracán María, el pasado 20 de septiembre de 2017.

Mientras, los embalses de Cidra y Toa Vaca se mantienen bajo observación con niveles en 401.70 metros y 148.75 metros, respectivamente.

Las condiciones de sequía han provocado la puesta en vigor de un plan de racionamiento de agua potable desde el 22 de febrero para municipios del noroeste que se suplen del embalse.

Precisamente el martes de esta semana, el municipio de Naranjito fue añadido a este plan y comenzará a ver interrupciones en el servicio desde mañana, viernes.

