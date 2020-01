Caguas - El gobierno ha mantenido su enfoque en fortalecer los refugios en el área sur del país, por lo que el secretario de Estado, Elmer Román, no considera que sea ni remotamente inminente la posibilidad de evacuar a residentes de Ponce, Peñuelas, Yauco, Guayanilla y Guánica fuera del área sur por las sismos que se están sintiendo en la zona.

“Los expertos estiman una serie de réplicas de magnitud menor a 6.4 en las próximas semanas. Se entiende que la respuesta se mantiene a nivel local”, dijo Román a preguntas de la prensa en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Román insistió en que el gobierno cuenta con cinco refugios “abiertos y en zonas abiertas” disponibles para la ciudadanía, pero especialmente para las personas que se encuentran en campamentos informales.

“Vemos que las réplicas siguen ocurriendo, no se descarta la posibilidad de que ocurra un evento de 6 (grados en la escala Richter). Tenemos un 99% de probabilidad de que no ocurra un evento de 7 (grados), pero no significa que no esté la probabilidad, pero actualmente el proceso es que se consoliden estos refugiados en campamentos bases”, dijo Román.

¿De qué dependerían un traslado?, se le preguntó.

“Si los expertos dicen que hay un peligro inminente o emergente, entonces se consideraría un plan de evacuación. Y en eso estamos trabajando”, respondió Román. “Esto es por fases… primero es los campamentos base”, insistió.

El doctor Kit Miyamoto, comisionado de Seguridad del estado de California, indicó que mantener a los refugiados en el área sur “es la mejor práctica”.

“Una evacuación del área afectada a gran escala no ha sido considerada una buena práctica”, sostuvo Miyamoto.

Román, quien hoy se reunirá con alcaldes de la montaña en Utuado, sí precisó que se trabaja en establecer un área en el campamento Santiago, en Salinas, para reubicar 40 encamados que así lo deseen y que la necesidad del traslado sea certificado por el Departamento de Salud.

“No es que la gente se tiene que mover”, insistió Román.

La científica Lindsay Davis, del Servicio Geológico de Estados Unidos, indicó, por su parte, que la información actualizada que maneja la dependencia apunta a que existe una probabilidad de 8% de que se sienta en la isla un terremoto de 6 grados en la escala Richter o más en los próximos siete días, aunque es “alta” la probabilidad de réplicas de tres grados en la próxima semana.

“La tasa de réplicas continuará disminuyendo con el tiempo”, sostuvo Davis.

A continuación, un resumen de las áreas más importantes:

- Refugios: a las 8:00 a.m. había 4,994 personas en 28 refugios repartidos en 14 municipios. Del total, 893 son menores.

- Educación: al momento, 388 escuelas han sido inspeccionadas por los ingenieros. Esto representa un 45% de todos los planteles públicos. Destacó que las escuelas del sur se volverán a inspeccionar. Todavía se trabaja para cumplir con la meta de reabrir algunos de los planteles en la isla el 22 de enero.

- Autoridad de Energía Eléctrica: el 99% de los abonados tiene el servicio.

- Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: el 97.43% de los clientes tiene el agua.

- Seguridad: se está atendiendo el alto flujo vehicular de voluntarios con suministros para las víctimas, por lo que exhortaron a la ciudadana a coordinar con los municipios y la policía de la zona. Además, se incrementó la presencia policiaca y se esperan 300 policías de jurisdicciones de Estados Unidos. Mientras llegan, 300 agentes destacados en diversos task forces federales han sido movidos a la Policía para dar apoyo. Esa petición la hizo al gobierno a través de FEMA.

Además, el coronel Reinaldo Bermúdez, del Negociado de la Policía, indicó que se han suspendido días de vacaciones y las Divisiones de Tránsito están trabajando turnos de 12 horas. Aunque insistió en la problemática que representa el que miles de personas se muevan al área sur para entregar suministros personalmente, aseguró que no se le va a restringir el tránsito a nadie.

- Carreteras: hoy se espera que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) comience la demolición del peaje de Ponce, ubicado en la carretera PR-52. Varias carreteras como la PR-167, a la altura del kilómetro 7.2 en Naranjito y la PR-333 en Guánica, están cerradas por derrumbes.

Igualmente, hay puentes cerrados en la PR-125 (Guayanilla), PR-127 (Guayanilla), PR-2 (Mayaguez), PR-335 (Yauco) y PR-359.

En el caso del puente en la PR-116, jurisdicción de Guánica, que fuera cerrado brevemente el sábado, Contreras reconoció que si bien se agrietó el asfalto, existen losas por debajo, por lo que la integridad del puente no está comprometida.

En cuanto a la PR-2, escenario de repetidos derrumbes en el área de El Tuque, el secretario del DTOP, Carlos Contreras se limitó a indicar que se trabaja en el área.

- Campamentos: hay cinco campamentos base que están a punto de ser totalmente ensamblados en Guayanilla, Guánica, Ponce, Yauco y Peñuelas.