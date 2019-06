El alcalde de Ciales, Luis “Rolan” Maldonado, reclamó hoy, lunes, al Negociado de la Policía que asigne más agentes a su municipio tras el triple asesinato que se registró esta madrugada en el establecimiento Kalaloo.

Maldonado, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó que la Policía tiene solamente 21 agentes asignados a su municipio, cantidad que considera “baja” por la extensión territorial del pueblo.

“En el municipio estamos de las manos atadas. Con los pocos recursos de los policías municipales damos las rondas, pero yo vengo solicitando por tiempo un aumento de policías estatales, pero nos dicen que no hay recursos”, sostuvo en entrevista telefónica.

La Policía Municipal de Ciales apenas tiene 12 agentes que cuentan con seis patrullas, de las cuales solo cuatro están funcionando.

Precisamente, Maldonado mencionó que ayer fueron los agentes municipales los que atendieron varios incidentes que se reportaron previo al tiroteo que dejó a tres personas muertas y otras seis heridas de bala en la pizzería, donde se celebraba un concierto.

“Desde las 7:00 p.m., el comisionado me había informado que había mucho carro y vehículos haciendo ruido. Estaban haciendo triple y doble carril. Asignamos tres oficiales para dar vigilancia en el área, se le pidió ayuda a la División de Tránsito de la Policía, pero no llegó”, sostuvo el ejecutivo municipal.

Aunque el coronel José Rosario Polanco, del área de Arecibo, indicó esta mañana en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM) que los propietarios del negocio habían solicitado operar ayer hasta las 2:00 a.m., el alcalde indicó que no le constaba que el negocio hubiera realizado una petición a esos fines.

El negocio celebraba una actividad de bienvenida al verano con música en vivo. Entre los artistas invitados se encontraba Gustavo Laureano, vocalista de la banda La Secta AllStars.

“No solicitaron extensión de tiempo, la actividad debería estar culminando a las 12:00 a.m.”, señaló.

Maldonado subrayó que en su municipio todos los negocios de bebidas alcohólicas cierran a la medianoche por una Ordenanza Municipal.

“Cuando hay una actividad extraordinaria, tienen que solicitar un permiso. En ocasiones anteriores ellos han solicitado y nunca había visto un incidente de grandes proporciones”, indicó.

El alcalde novoprogresista recordó que, en ese establecimiento, bajo otras administraciones, se habían reportado otros incidentes violentos, incluyendo un asesinato.

“Son cosas que no se pueden controlar, uno pone seguridad en el área caliente, pero cuando eso va a suceder, sucede”, estableció.