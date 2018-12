El alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, rechazó hoy, jueves, que haya agredido a un ciudadano luego de una actividad deportiva auspiciada por el municipio en octubre.

Las expresiones del ejecutivo municipal se producen luego que la Policía confirmó que investiga una denuncia en su contra, presentada por un residente de Cidra, identificado como José Rodríguez Ruiz.

Se desprende de la querella que el alcalde supuestamente empujó al hombre de 45 años en el Complejo Deportivo Municipal durante la ceremonia de clausura de las Olimpiadas Cidreñas.

El alcalde, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), negó que haya empujado al sujeto y dijo que solo le estrechó la mano para saludarlo luego que el hombre, en pleno protocolo de la actividad, le gritó “alcalde retírese”.

De acuerdo con Carrasquillo, el querellante se encontraba entre el público.

“Él lo hace con la intención de decirlo y ocultar, pero yo lo vi desde abajo. Yo termino de bajar la bandera y el protocolo, me le acerco, le estrecho la mano con la intención de dejarle saber que había escuchado lo que dijo, y él me dijo que no lo saludara. Di la media vuelta y seguí caminando entre el público”, explicó a endi.com el ejecutivo municipal, quien desde 2013 está al frente del ayuntamiento.

El líder novoprogresista sostuvo que le sorprende la querella que realizó el hombre, ya que, según Carrasquillo, este hizo múltiples acercamientos con funcionarios de la alcaldía para excusarse por su comportamiento.

“No solamente lo rechazo, estamos hablando de una actividad donde había muchas personas… ¿y no te resulta extraño que en un evento como este nadie haya dicho nada ni lanzado un vídeo en las redes sociales?”, cuestionó.

La querella establece que la supuesta víctima solo hizo la denuncia “por si alguien se querellaba en contra de él”.

No obstante, Rodríguez Ruiz solicitó después a la Policía una investigación administrativa indicando que el agente a cargo del caso rehusó brindarle el número de querella en múltiples ocasiones.

Como el proceso se reactivó, la Uniformada entrevistó al alcalde la semana pasada.

“Estoy bajo la impresión de que el oficial haciendo la investigación tiene que haber concluido que esto no ocurrió. Si no fuera el caso, pues se representará la evidencia que sea necesaria. Resulta lamentable y hasta en cierta medida vergüenza que estas cosas ocurran”, acotó.

Carrasquillo afirmó que nunca ha visitado un tribunal ni un cuartel por alguna situación que lo involucre y denunció que la querella es producto de motivaciones políticas.

“Puedo asumir que pueden ser una intención política de hacer daños, la persona es conocida y es del Partido Popular, ha sido funcionario del Partido Popular, no sé si tiene aspiraciones, pero si es así, tiene derecho”, estableció.

La Policía informó que el caso está siendo consultado hoy con el fiscal Yamil Juarbe, de Caguas, para la evaluación de elementos y consulta de testigos.