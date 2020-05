El alcalde de Jayuya, Jorge González, discrepó este lunes de las cifras provistas por el Departamento de Salud respecto a los casos de COVID-19 positivos en su municipio.

González argumentó que, hasta el momento, dos personas arrojaron positivo al virus en las pruebas rápidas en su municipio. Sin embargo, al someterlas a la prueba molecular, obtuvieron resultados negativos.

El Departamento de Salud indica que en Jayuya hay seis personas positivas al coronavirus.

El primer ejecutivo municipal sostuvo que la discrepancia en las cifras se debe a que Salud presuntamente no corrige los datos que tiene una vez se obtienen los resultados de las pruebas moleculares, que confirman si una persona posee o no el virus.

“Salud no corrige. Por eso esa información que están dando ellos no es correcta. Apuesto que más del 60% de esos resultados por pruebas rápidas no es correcta porque cuando se hacen la molecular, van a dar negativa”, puntualizó.

Destacó que en su pueblo actualmente no hay nadie con COVID-19 porque tiene un protocolo riguroso que ha funcionado. “Inmediatamente activamos el protocolo, si sale positivo se orienta a la persona, se aísla, se le hace la prueba molecular y sale negativo. Lo que hay es un brote de micoplasma”, explicó.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Salud y aguarda por una respuesta.

El alcalde de Jayuya dijo que a diario recibe una llamada de una empresa contratada por Salud que -en vez de proveer respuesta a los ejecutivos municipales- solo pregunta si reciben los resultados.