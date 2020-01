El alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto, reclamó este miércoles a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) la certificación oficial que evidencie que la represa La Plata está en perfecto estado luego del enjambre de terremotos que sacudió la isla para así evitar cualquier tragedia con los miles de residentes de su pueblo, Dorado y Toa Baja que viven cercanos a la estructura.

“Queremos cerciorarnos de que no haya ningún daño estructural luego de estos eventos sísmicos. El temor mío y de los ciudadanos, que me lo notifican a diario, es que la represa no esté en buen estado. Si hay un colapso de esa represa estamos hablando de muchas vidas en peligro”, sostuvo el alcalde en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Recordó que para el 2015, se hizo un simulacro con los residentes cercanos a la represa y se determinó que -de colapsar esa estructura- el agua entraría en el casco urbano, la urbanización Jardines y a barrios completos de Toa Baja y de Dorado.

“Estamos hablando que sería algo bastante grande”, apuntó el alcalde.

Dijo que se comunicó solo por las redes sociales con la AAA, cuyos funcionarios le aseguraron que la represa La Plata estaba en perfecto estado. Agosto recalcó que busca que se le muestren las certificaciones que hicieron los ingenieros que evidencian que todo está en orden.

“Lo que pasa es que sería más confiable ver la certificación de un ingeniero. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos indicando que ellos (la AAA) no ha hecho su trabajo”, sostuvo.

El director de la AAA, Elí Díaz Atienza, confirmó que hicieron dos inspecciones a la represa. Una de las inspecciones estuvo a cargo de ingenieros de la AAA, precisó Díaz Atienza. Luego, la firma de ingenieros Torres- Rosa hizo lo propio, añadió.

“No encontraron ningún issue alarmante. Ellos están preparando su informe con sus findings (hallazgos) y una vez nos den los informes finales, se los estaremos dando a los alcaldes para que todos tengan acceso a ellos”, destacó el director ejecutivo de la AAA.

“Estamos en espera el informe final y una vez llegue, se le estará pasando al alcalde de Toa Alta”, agregó.

Destacó que hoy precisamente, la firma de ingenieros terminó -con la represa Río Blanco, en Naguabo- las inspecciones de los ocho embalses.

“Todavía no sabemos el contenido del informe, pero por lo menos en asuntos de peligrosidad en este momento nos han dicho ya verbalmente que no hay problemas en La Plata”, reiteró Díaz Atienza.