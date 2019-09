El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, indicó hoy que solicitará una investigación sobre el incidente registrado ayer en el que un menor de tres semanas de nacido tuvo que ser transportado de emergencia por la Guardia Nacional a la isla grande tras presentar un cuadro delicado de salud.

Sostuvo, además, que exigirá que se establezca mediante protocolo cómo atender los traslados de urgencia en situaciones como la ocurrida ayer en la que las aeronaves de emergencia de una aerolínea privada habían sido retiradas de la isla municipio debido al posible impacto de la tormenta tropical Karen y no se tenía definido quién debía proveer el transporte.

Para lograr el traslado del menor a una institución médica en la zona metropolitana, el alcalde, dijo, tuvo que hacer gestiones por espacio de cinco horas hasta lograr finalmente el traslado del pequeño. “Vamos a pedir una investigación porque aquí hay muchas cosas que no me cuadran”, dijo Emeric.

Entre esas cosas que no le cuadra, dijo, es por qué funcionarios de la línea aérea Vieques Air Link -quien da el servicio de transporte de emergencia bajo condiciones regulares- alegaron que todas las naves habían sido retiradas del aeropuerto de la isla municipio cuando no fue así. “Ayer por la mañana había buen tiempo”, insistió.

También auscultará por qué la empresa Aeromed el lunes en la noche -en otro incidente separado- aparentemente mostró reparos para transportar a una menor desde Vieques a la isla grande a pesar de tener un contrato con el Departamento de Salud para dar este servicio. “Aquí hay muchas cosas que no me cuadran.Porqué tanto rogarle para dar un servicio que le corresponde cuando hay contratos con el Departameno de Salud”, comentó.

Dijo que le enviará una carta al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, así como al presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos "Johnny" Méndez, respectivamente. “Lo que no puede seguir es esto que pasó. O sea, que haya una emergencia y no se sabe ni qué hacerse porque los llamados a cubrir la emergencia no están disponibles”, señaló.

“Te dicen no, no, no y, entonces, hay que buscar la misericordia de alguien que se compadezca porque es así”, expresó.

La situación reportada con el menor, enfatizó, puso al relieve la crisis en servicios de salud que continúa atravesando la isla municipio y que se ha acrecentado tras el paso del huracán María, donde la estructura que ubicaba el Centro de Diagnóstico y Tratamiento sufrió serios daños que provocaron su cierre.

“A diferencia de los demás pueblos de Puerto Rico tenemos este factor adicional. En cualquier pueblo de Puerto Rico, pues, sencillamente, viene la ambulancia y se hizo le traslado…pero en Vieques, niños, bebés con una condición médica…no tienen cómo ser trasladados”, dijo.

Sí reconoció que en medio de la emergencia no hubo problemas con la disponibilidad de médicos. “Había dos médicos y ayer había hasta una pediatra. El problema no fueron los medios, ellos hicieron su labor. Hubo un obstáculo para ellos hacer su labor porque sencillamente le trancaron las puertas…no podemos seguir así, tiene que haber un protocolo definido”, comentó Emeric.

Por su parte, el director de operaciones de Aeromed, José Hernández, sostuvo hoy que la compañía cesó operaciones temporeramente a las 8:15 a.m. del lunes debido al paso de la tormenta Karen y así se lo notificó al Departamento de Salud, Emergencias Médicas Estatal y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Hernández indicó que a las 8:48 a.m. del martes se recibió una llamada del CDT de Vieques solicitando el transporte aeromédico del infante y el personal de Aeromed atendió la comunicación, pero no pudieron salir a realizar el transporte por las malas condiciones del tiempo que estaban sobre Vieques y el área sureste de la Isla en ese momento. Esta situación está debidamente documentada en la bitácora del Centro de Comunicaciones.