El analista Néstor Duprey Salgado retiró hoy, sábado, su candidatura a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) luego que, a través de un audio diseminado en Facebook, su esposa denunciara que la sometió a un patrón de maltrato sicológico por 10 años.

Las denuncias sobre estas supuestos maltratos provocaron esta mañana una reunión de “emergencia” de la cúpula del MVC.

"El Movimiento Victoria Ciudadana reitera su política de cero tolerancia a la violencia de género en todas sus formas. La violencia de género es un problema social y por consiguiente, político. Nuestro movimiento, como colectivo, rechaza este tipo de conducta, venga de donde venga; y reafirma su compromiso con erradicar la misma, tanto en su gestión como movimiento electoral, al igual que en su gestión gubernamental", indicaron en declaraciones escritas.

De inmediato, Duprey Salgado se expresó sorprendido, mediante declaraciones escritas, sobre las denuncias que se le imputan.

"He decidido renunciar a mi candidatura a la Cámara de Representantes por acumulación para que esta situación no lacere políticamente el movimiento", estableció Duprey. "Sobre las alegaciones que se han hecho, quiero dejar claro lo siguiente: jamás he maltratado ni psicológicamente ni de ninguna manera a nadie y niego cualquier alegación a esos efectos. Tengo la certeza de que esto se aclarará".

En el audio, de más de media hora de duración, Quiñones Ayala formula una serie de acusaciones donde dice haber sido víctima de maltrato psicológico doméstico "descomunal".

En el relato, que circuló profusamente por la redes sociales, Quiñones Ayala no hace alusión, en ningún momento, a que haya radicado una querella policiaca y consigna que decidió separarse de Duprey Salgado el 9 de marzo.