El monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan, se mostró agradecido hoy de recibir el apoyo del gobierno federal, en su apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la potestad de la Iglesia católica de Puerto Rico a establecer su estructura organizativa.

González Nieves, además, se mostró esperanzado en que el máximo foro judicial estadounidense atienda el caso a partir de enero, en su intento de revertir la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

"Obviamente nos sentimos agradecidos, pero todavía hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo de Estados Unidos", expresó González Nieves hoy, en un aparte con El Nuevo Día, después de la primera Misa de Aguinaldo del año en la Catedral de San Juan.

Agregó que "entiendo que el Tribunal atenderá el caso en enero y a partir de enero quizás tengamos una respuesta. En este caso, como en todos los casos, legales, me parece que es importante caminar con mucha sobriedad y mucha humildad".

Aunque la controversia ante el Supremo federal se trata sobre la potestad de la Iglesia católica en Puerto Rico a establecer su propia estructura organizativa no dictada por el Estado, el caso está relacionado con la demanda de los maestros de colegios católicos por sus pensiones.

"La misión de la Iglesia es servir a todos y queremos que se pueda lograr una resolución de todos estos pleitos y estas demandas para beneficiar a los que necesitan esta ayuda económica", comentó el Monseñor.

La demanda de los maestros de varios colegios católicos reclama el pago de pensiones que la Arquidiócesis de San Juan alega que no puede se pueden pagar desde que el Fideicomiso del Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas quedó insolvente. El reclamo original de los sobre 200 empleados de colegios católicos, sometido en junio de 2016, es por sobre $50 millones.

Tras la demanda hace varios años, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el embargo de $4.5 millones para comenzar a pagarla la alegada deuda de los maestros.

El caso llegó al Supremo de Puerto Rico, que resolvió que todas las diócesis, además de la Arquidiócesis de San Juan, tenían que responder por el pago de las pensiones por entender que solamente existe una Iglesia católica incorporada legalmente, por virtud del Tratado de París que cedió la Isla de España a Estados Unidos en 1898.

Acogieron el planteamiento de los demandantes en el sentido de que, posterior a 1898, ninguna de las diócesis que se crearon aparte de la Arquidiócesis de San Juan creó una corporación legalmente bajo el Departamento de Estado.

Por esa misma razón, no prosperó un intento de la Arquidiócesis de San Juan de acogerse al capítulo federal de quiebras, ya que tres diócesis no entregaron sus estados financieros, alegando que no tienen que ver por esa deuda, ya que ellas responden directamente a El Vaticano.

Ante ese escenario, la institución católica en Puerto Rico depende de lo que resuelva el Supremo federal, cuya única movida hasta el momento ha sido pedirle al Procurador General de Estados Unidos que se expresara.

El pasado 9 de diciembre, Noel Francisco, quien como procurador general representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que deje sin efecto la decisión del Supremo de Puerto Rico, favoreciendo la postura de la Iglesia católica en la Isla de establecer su organización interna.

"Es una postura clásica, histórica de Estados Unidos", dijo González Nieves.

"Entonces, aquí, por alguna razón, no respetaron la separación de Iglesia y Estado, y se dio la interpretación a la organización de la Iglesia en Puerto Rico que nunca antes se había dado", añadió. "Siempre se había respetado la división de las diócesis".

En un informe como amigo de la corte, Francisco también sugirió que el caso sea devuelto no solo al máximo foro estatal, sino también al Tribunal de Primera Instancia.

“Este tribunal (Supremo de Estados Unidos) debe conceder la petición (de certiorari sometida por la Iglesia católica de Puerto Rico), dejar sin efecto la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y devolver el caso para consideraciones aplicables, incluyendo para consideración de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para que entre la orden en cuestión”, indicó Francisco en la moción.

Para emitir el informe, funcionarios del procurador general de Estados Unidos entrevistaron a finales de agosto a abogados de la Iglesia católica en Puerto Rico y de los maestros.

El análisis emitido por el procurador general incluye una fuerte crítica al razonamiento que prevaleció en la decisión del Supremo de Puerto Rico.

Entre sus señalamientos, plantea que la decisión del Supremo de Puerto Rico "es inconsistente" con la Cláusula de la Libertad de Expresión de la Constitución de Estados Unidos al resolver que todas las entidades católicas en la Isla están bajo una sola estructura jurídica.

"Como resultado, a cada entidad católica en Puerto Rico, no importa cuán separada o autónoma dentro de la estructura de la iglesia, se le pueden ocupar los activos que tiene o que sean dedicados a su misión para satisfacer las deudas de cualquier otra entidad católica, incluyendo las tres escuelas católicas involucradas en la litigación", planteó el procurador general.

Añade que el Supremo de Puerto Rico no citó ninguna "ley estatal neutral" que gobierne las corporaciones, mientras que dependió de la presunción especial de una disposición que se remonta al Tratado de París de 1898.

Al entender que no tuvo ninguna base de principios neutrales, la decisión del Supremo de Puerto Rico "constituye una discriminación de una denominación (religiosa) y viola la Cláusula de la Libre Expresión de la Primera Enmienda".

También encuentra que el Supremo de Puerto Rico extendió demasiado una decisión de un caso de 1908, cuando solamente existía en Puerto Rico la Diócesis de San Juan, aplicándolo a la actualidad, cuando existe una arquidiócesis y cinco diócesis.

"Aunque la opinión Tribunal Supremo de Puerto Rico contiene algunos pasajes ambiguos y conflictivos, múltiples características de este caso confirman que la decisión del tribunal, como está escrita, estableció reglas distintas para la Iglesia católica", cuestionó Francisco.

Más adelante el procurador general expone que "la decisión del Supremo de Puerto Rico está equivocada por una razón simple y fundamental: Como está escrita, descansa en un razonamiento legal solamente aplicable a la Iglesia Romana católica. Y los precedentes de este tribunal (Supremo federal) no dejan duda que la Constitución prohibe la discriminación contra denominaciones religiosas".

De igual manera, el representante del gobierno federal expresó que la decisión del Supremo de Puerto Rico "tiene serias implicaciones prácticas, no solo en este caso, sino en futuros casos que involucran entidades católicas en Puerto Rico. La intervención de este tribunal (Supremo federal) es necesaria".

La moción indica que otro caso que tendrá una audiencia ante el Supremo de Estados Unidos el 22 de enero de 2020 pudiera plantear bases adicionales para dejar sin efecto la decisión del Supremo de Puerto Rico y devolver el caso a los tribunales de la Isla.

El procurador general también recomienda que otra opción para el Supremo federal es acoger la apelación de la Iglesia católica de Puerto Rico para una revisión plenaria.

Francisco reconoce que el caso tiene asuntos procesales, hechos que son complejos y que el expediente ante su consideración está en una etapa preliminar, pero indica que en el pasado han resuelto en otros casos aunque estén esas mismas condiciones para "corregir serias violaciones de principios constitucionales".